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亞太裔企業生存 取決於洛杉磯社區的健康狀況

【洛杉磯訊】

洛杉磯亞太裔（AAPI）企業的生存，取決於洛杉磯社區的健康狀況。洛杉磯亞裔商業協會（Asian Business Association of Los Angeles）的執行董事和首席執行官Dennis Huang如此表示。

他說：「最近Omicron變種病毒的出現表明疫情尚未結束，最能理解並令人沮喪的莫過於咱們亞裔美國人小企業社區了。在過去的一年半裡，我目睹了疫情對洛杉磯這一社區的毀滅性影響。我們受大家喜愛的華埠及其附近地區，曾經熙熙攘攘，現在卻是安靜的街道、空蕩蕩的餐館和緊閉的大門」。

洛杉磯亞裔商業協會（ABA）和UCLA鄰裡知識中心的調查指出，超過50%的亞太裔企業在疫情之中的某段時間不得不關閉。此外，60%的企業報告說，疫情對他們的生意造成了極大的負面影響。

因此有兩個因素將決定亞裔社區能否成功戰勝疫情，並確保這些亞太裔企業能夠恢復和生存：希望和健康。

根據 洛杉磯縣公共衛生部的數據，超過630萬洛杉磯縣居民已經全劑量接種疫苗，佔人口的72%。儘管如此，Dennis Huang表示，亞太裔小企業仍然面臨著語言挑戰、難以獲得政府援助、爭奪工人和種族偏見的難題。多語言的資源是存在的，但許多人仍然不知道如何獲得它們。

他說：「雖然許多其他社區已經在討論加州的經濟復甦，我們決不能忘記亞裔企業在這一努力中的重要性、和所面臨的獨特挑戰。我們都希望儘快恢復正常，看到我們小企業蓬勃發展。這個等式的另一半：我們的集體健康，則是我們必須優先考慮的問題，而疫苗接種就是答案」。

位於洛杉磯的GreenWealth Energy公司首席執行官Ariel Fan，還在繼續面臨疫情的影響。這場疫情造成的員工勞動力短缺、材料延誤、許可和公用事業審批等負面影響，為她企業的電動汽車（EV）充電機建設，帶來了極大的衝擊。「有些客戶取消了與我們已簽訂的合同，因為他們不知道自己的企業是否能夠生存下去。隨著疫情的持續，我們希望鼓勵和支持小企業主們繼續戰鬥，繼續往前推進。」Fan說：「已接種疫苗的員工和社區成員將為企業早日正常運營注入更多信心。疫苗是推動加州經濟發展的大潮。」

Soupply公司首席運營官Linda Nguyen經歷了疫情導致的供應延誤，並被迫相應調整了業務運營。「快速的經濟復甦將幫助我們回到面對面的工作環境，以實現更大的團隊協作。」Nguyen 說。

無論被提供了多少經濟援助，也不管Fan和Nguyen仍然抱有多大的希望，要讓他們的企業重新站穩腳跟，在很大程度上取決於洛杉磯社區的健康狀況。

Dennis Huang表示，小企業正在為生存而戰，為了與他們並肩作戰，亞裔商業協會鼓勵符合條件的人接種疫苗。 5 -17歲的兒童有資格接種疫苗，所有16歲以上的人都可以接種加強劑。他說：「通過優先考慮我們的健康，我們也優先考慮了我們當地企業的成功和生計。」自9月以來，亞裔商業協會所有面對面項目和活動，都要求與會者全劑量接種疫苗。

可以通過多種語言的資源獲得疫苗問題的答案。可訪問www.VaccinateALL58.com。要預約接種疫苗或查找免預約診所，訪問www.MyTurn.ca.gov 或撥打（833） 422-4255來獲得250多種語言的支持，其中包括中文、韓文和越南文。

洛杉磯亞裔商業協會會是一個會員制組織，也是加州亞太商會（California Asian Pacific Chamber of Commerce）的合作夥伴。

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