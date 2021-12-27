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Renee楊談 2022年拉斯維加斯房市展望

【拉斯維加斯訊 】

拉斯維加斯在地的房產經紀Renee楊，談2022年拉斯維加斯房市展望時表示，2022年的賭城房市緩和、房價仍高、存貨仍低。

她說，自新冠疫情爆發以來，美國房地產市場就像坐雲霄飛車一樣，高低震盪起伏。一方面是屢破紀錄的房價，另一方面是創新低的房貸利率和房產存貨量。不過好消息是，現在不少房市專家同意，美國房地產市場狀況已漸趨「正常」和「穩定」。網站Realtor.com近期發布了一份2022年房市預測報告，點出了幾個值得買房者、投資者關注的現象。2022年房市預計仍為賣方市場，整個房市的變化還是會很快速，但競爭情況預計不會像2021年上半年那麼激烈了。

一)房價仍維持在高點，但漲幅將逐漸趨緩：2022年的房價預計會停留在目前已到達的高點。經濟學家預估，房價維持不降的原因，主要是市場的房源短缺嚴重，還有一些希冀買房的消費者要進場。

二)房源短缺，房市存貨量吃緊：經濟學家研究發現，目前房市的存貨量位於歷史新低，預估2022年的房產存貨量僅會增加0.3%。根據Zillow最新的調查報告指出，全美的新房建設量，因面臨全球供應鏈混亂、缺原料、缺建築材料和缺工的現實，加速建設新房，不僅是一大挑戰，供給的速度也趕不及需求的缺口。另外在人口結構中，2022年年齡介於買房高峰的26至35歲的千禧世代，也將加入買房戰局。

三)房市狀況讓首購族倍感壓力：首購族在2022年，很有可能持續面臨高於出價金額的競標戰。不過對於很多人來說，現在有了在家工作的彈性，購屋不一定要集中在市區，可往郊區房價較低、面積較大的地方尋屋。

四)房貸利率預計將持續升高：全美經濟逐漸復甦，通貨膨脹持續，房貸利率在2022年預計會升高。Realtor.com預估2022年房貸利率會提高到平均3.3%、2022年年底增加至3.6%。

五)房租漲幅將比房價漲幅高：2021年房租已上漲了一波，2022年預計將持續上漲達7.1%。背後的主要原因是需求高、供給低。

Renee楊擁有房產經紀與物業管理雙執照，服務首次購屋、投資者有許多經驗，歡迎聯繫諮詢。她說，2022年要進場買房的人，應以審慎樂觀的態度面對，與負責盡職的房產經紀合作，攜手翻開人生下一頁成功的篇章。服務專線1-702-728-0610，微信與LINE ID： viorenyan。

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