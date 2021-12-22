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KIA雙喜臨門榮贏得2022年Kelley Blue Book最佳購買獎

洛杉磯訊

Kia Telluride和Seltos運動型多功能車再次被Kelley Blue Book的評委們選為該網站最佳購買獎的得主。這是Telluride連續第三年被評為最佳三排中型SUV，而Seltos連續兩年被評為最佳超小型SUV。

Kia美國和Kia北美總裁兼法人Sean Yoon表示，隨著Kia SUV系列的完善，Telluride和Seltos展示了Kia令人印象深刻的性能，能被Kelley Blue Book的汽車專家譽為其細分市場的領導者，Kia上下感到很自豪。

Kelley Blue Book的編輯們表示， 無論是圖紙還是實體，無論是在高檔莊園，還是在市郊居民區，2022 Telluride都具有出色的外觀設計。此外，編輯們還指出2022 Seltos以「寬敞的高檔內飾、現代技術、安全性和一流的貨艙，在其車型領域保持了領先地位」。

Kelley Blue Book的編輯通過主觀和客觀指標，對在美國上市的300多款2022年車型進行了廣泛的評估，從而選出了他們認為的最佳購買車型。

作為三屆最佳購買獎的得主，Telluride是一款大型、大膽的 SUV，一直廣受歡迎，並為所有Kia汽車設定了一個很高的標準。2022年，Telluride增加了新的Kia徽章和重新設計的散熱器格柵。在內部，Telluride增加了一個更大的10.25英寸導航顯示屏，為LX和S等級增加了全自動溫度控制和高速公路駕駛輔助，以及所有等級都擁有的基於導航的智能巡航轉彎控制。

Seltos是一款多用途車，擁有豐富的姿態、現代的造型和冒險精神，無論是城鎮周圍的每日通勤還是周末荒野中的馳騁，都游刃有餘。2022 Seltos配備了更多標準安全技術，並推出全新的Turbo Nightfall Edition。

Kia America，總部位於加州爾灣市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。

SUV 汽車 加州 爾灣 NBA

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