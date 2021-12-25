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鳳城忠信貸款 具加州/亞利桑那州貸款執照

【洛杉磯訊】

鳳城忠信貸款銀行（Metro Phoenix Mortgage）負責人胡珍，經驗豐富，擁有加州、亞利桑那州貸款執照，提供購屋、重貸多種方案及優惠批發利率及手續費，也可網上申請貸款。

胡珍表示，購屋前找一位經驗豐富的貸款經紀，做財務評估與計畫後，準備一封貸款核准信，以最優勢的條件爭取賣家或建商的同意，例如準備多少比例的頭期款、每月應付貸款額度、審批的速度等都是相當關鍵的購屋準備。

胡珍表示，他帶領認真專業的團隊，提供購屋、重貸、Cash out 重貸等多種方案，代理很多貸款產品，也是直接貸款人，作為直接貸款人時，可以直接發放貸款，對貸款過程有控制權，給借款人提供了更多的選擇。

胡珍指出，現在房屋貸款利率降到歷史低點，對現有的房屋進行重貸有以下好處：1. 降低月付，減少房貸，加快積累房屋淨值。如果能夠把利率降低1%，就是進行重貸的一個理由。2.可選擇縮短現有貸款的年限，從而達到減少房貸的目的，但月付金額會相對提高。或利用現階段的低利率，做Cash-out重貸獲得現金，以購買投資房或其他投資。3.原有的可調整利率如通過重貸，可轉化為固定的低利率。反過來，如果不打算在現有房屋長期居住的房主，可以通過重貸，把現有的固定利率轉換為可調整利率。4.可以在降低利率的同時獲得現金付清更高利率的債務，如果能降低利率並能得到現金時，現金重貸是合理的選擇。5.用低利率的抵押貸款置換現有的高利率的抵押貸款，是合併債務的一個機會。通過重貸，獲得現金償付現有的多項債務。6.利用重貸使用房屋淨值來支付家庭主要的費用。當房屋維修能夠提高房屋的價值、或者抵押貸款的利率低於從其他途徑貸款的利率、或者貸款利息能夠抵稅時，進行重貸才是合理的選擇。7.使原有的房屋共有人退出房屋抵押貸款合同。如果和前配偶或者其他人共同擁有房屋，可以通過重貸，簽訂新的抵押貸款合同，使自己成為房屋唯一所有權人。

相關事宜可洽胡珍，電話480-469-7135（也是微信號），網上申請貸款可至：zsanchez.mphoenixmortgage.com。

貸款 利率 投資

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