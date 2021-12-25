新世紀傢俱 聖誕新年特惠 折扣高達80% Off

「新世紀傢俱」正推出聖誕新年特惠，商品折扣高達80% Off，有關詳情可電626-285-9788查詢。

該家具店表示，因為聖誕節 後便迎來新的一年，在疫情 下終於完結了2021年，希望在新年期間做一些改變，更換家裡的家具，讓疫情後給家一個新鮮感，也讓一家人住得舒適些，因此特舉辦這項特價活動。

該店在聖蓋博山谷區已有20多年歷史，逾萬呎展示廳，貨品齊全，並代理上百種意大利及美國名牌家具，全部以低價出售。包括有大型皮沙發椅特價99元、高級兩座位皮沙發148元、高級舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價499元、大型實木五斗櫃特價199元、高級大型實木餐桌七件組特價499元（見圖）、單人實木床98元、高級皮製雙人床99元、大型印尼 實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價488元等。

另特別推出美國第一品牌Ashley家具大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

「新世紀傢俱」專營各種沙發組合、餐桌椅組合、睡房組合、衣櫃或組合櫃及其他產品，新貨及樣品全部以特價出售。

地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)，每週七天營業，時間由上午11時至下午6時。