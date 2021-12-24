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韓國神龍養生湯料理店 Sun Nong Dan

【洛杉磯訊】
Photo by the company
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知名的韓國神龍養生湯料理店 Sun Nong Dan，近期又在韓國城新開一間24小時營業的 Western Ave 新店。目前他們的四家店面，均由經驗豐富、有多年研究養生湯料理經驗的廚師主理，服務親切，氣氛溫馨。

Sun Nong Dan講究清潔和口味品質，老闆在料理製作上，嚴選頂級和新鮮食材、切割講究，注重色、香、味和諧。該店主打牛骨湯、牛尾湯、炖排骨湯、牛雜碎湯、熟牛肉片和牛排汁或辣汁的紅燒牛排；價格經濟實惠。該店也供應各式火鍋和什錦盒飯。

該店主廚表示，牛骨湯在烹煮上非常耗時費工，牛骨和牛尾需經過六小時的熬煮至無腥味，而有營養價值的湯頭，需超過30個小時熬煮精燉；怕冷體質弱吃了它可驅寒補身。該店的牛骨湯、牛尾湯、炖排骨湯、牛雜碎湯、熟牛肉片和牛排汁或辣汁的紅燒牛排，是一年四季可儘情享用的韓國美食。同時該店也提供免費麵條和米飯/燥米飯，另外也附送各式蔬菜及韓國小菜，從火辣辣的泡菜、清淡的豆芽、海帶小菜到各式韓國料理，都令人稱讚。

為了讓上班族和早起人士可品嚐熱騰騰養生湯，三家店 ( Western Ave店、 San Gabriel店和 Rowland Hts店 ) 早上 7 時至 10 時，推出幾道特價早餐每客9.99 元。

新店地址 710 S. Western Ave., Los Angeles ，電話213-264-3303 ; 另3470 W. 6th Street,#7, L A（ Zion 韓國超市對面），電話 213-365-0303。其聖蓋博分店位 927 E. Las Tunas Drive, #J & K ( 168 超市廣場 ) 。羅蘭岡分店位於 18902 – A. E. Gale Ave.,  (大華超市對面廣埸內 )，電話 626-581-2233。網址www.sunnongdan.net。

聖蓋博 美食 蔬菜

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