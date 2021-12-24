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政府消除數位落差優惠計劃 12/31截止申請

【洛杉磯訊】

洛杉磯縣主導的「消除數位落差Delete the Divide」倡議步入新階段，加入聯邦緊急寬頻福利計劃，截止日期是2021年12月31日。洛杉磯縣內務部日前特為此召開記者會。

此「消除數位落差」洛縣估計有 82萬2千戶家庭可能具備此資格，其中包括家中至少有一人已加入以下其中一項計劃的家庭，如加州補充營養援助計劃(Cal-Fresh)、加州醫療補助計劃(Medi-Cal)、SSI、Lifeline或領取Pell Grant的學生，政府鼓勵符合條件的家庭於截止日期前申請，以便在明年該計劃發生變化前，享受此福利的折扣，為符合條件的居民提供每月50元的網絡費用折扣。有意申請緊急寬頻福利的洛縣居民，可電1-866-696-8748或到訪https://www.internetforallnow.org/chi在線申請。

此項倡議對緊急寬頻福利(Emergency Broadband Benefit，簡稱EBB)有推廣倡導之功；EBB 是一項由聯邦資助，旨在為低收入消費者提供網費折扣的計劃，是由美國國會和總統拜登為應對疫情爆發而設立的一項暫時性計劃。

洛杉磯監事會主席索利斯(Hilda L. Solis)表示，現在正是時候在全縣範圍內，真正實現數位平等的時候。「消除數位落差」倡議由洛縣內務部(ISD)管理。該部門負責協調及配合洛縣的實施工作，為所有居民提供可負擔的寬頻服務。

洛杉磯縣內務部主任霍林斯(Selwyn Hollins 圖中)在日前記者會中表示，洛縣有超過36萬5千戶家庭，未享有任何網絡服務，而且在大多數的情況下，這些家庭主要為有色人種家庭。這個50美元的援助方案，是旨在幫助洛縣居民獲得網絡快速及短期的解決方案。他說：「我們還正在實施有助於徹底消除數位落差的長期解決方案，而這個短期方案，就是朝著實現這一總體目標所邁出的重要一步」。

內務部副主任Mark Colton、及計劃行政人員Jamel Thomas、Christine Juarez、Felicia Divinity均出席了記者會。

洛縣 洛杉磯 福利

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