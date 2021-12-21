KIA TELLURIDE榮獲2022 EDMUNDS「最受好評」獎

Kia Telluride已連續第三年被Edmunds評選為「最受好評SUV 」。Telluride因其在市場上的整體卓越表現而得到Edmunds的認可，而消費者對其的強勁需求使得Telluride銷量同比增長超過35%。Telluride是2021年11月Kia品牌的銷售領先者，今年已售出86,186輛。自三年前Telluride問世以來一直保持強勁需求。

Kia美國和Kia北美總裁兼法人Sean Yoon表示，再次感謝Edmunds以最高榮譽認可了Telluride。表明，Telluride繼續兌現承諾，在競爭激烈的美國SUV市場中表現出色。本著永不滿足的精神，Kia對2022年的Telluride進行改進，使得屢獲殊榮的SUV為Kia家族引入更多新客戶。

Edmunds最高評價獎的獲獎者由Edmunds編輯們從決賽入圍 者中進行測試、排名和選出，入圍者包括其類別中排名最高的新車。九個類別的合格車輛經過了完整的Edmunds測試過程，並根據駕駛、舒適性、內飾、技術、存儲空間和性價比進行評級。Edmunds總編輯Alistair Weaver表示，Kia Telluride提供了無與倫比的乘客舒適度、實用的科技功能和卓越的性價比組合。

Telluride是一款大型、大膽的SUV一直廣受歡迎，為所有Kia汽車 設定了一個很高的標準。2022年，Telluride增加了新的Kia徽章和重新設計的散熱器格柵。在內部，Telluride增加了一個更大的10.25英寸導航顯示屏，為LX和S等級增加了全自動溫度控制和高速公路駕駛輔助，以及標配所有等級的基於導航的智能巡航轉彎控制。

Kia America總部位於加州爾灣 市，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。