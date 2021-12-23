洛杉磯西來大學工商管理系 招生

西來大學春季班2022年1月18日開學，工商管理系正招生 ，有興趣的各界人士，可到校諮詢或參觀，申請報名。

西來大學工商管理系設有學士、碩士、碩士後，重點培養面向社會、面向市場、面向未來所需的各種工商管理專業人才。大學部設有會計學、市場學、電腦資訊技術、國際商務等專業；工商管理碩士有數據分析、電腦資訊技術、國際金融、國際商務、及非營利組織管理等專業。Post-MBA 碩士後招有管理或相關專業碩士學位的學生。

鑒於美國特別是洛杉磯 地區疾情已得到較好控制，洛杉磯西來大學準備在明年春季全面恢復正常上課，所有教職員工，也到辦公室正常上班。 並積極、細緻、全面地做好各種防疫工作，確保師生、員工的健康和安全。

西來大學是一所現代化，標準的美國私立大學，位於洛杉磯Rosemead市，創校30年，融合東西文化優點，小而精緻;美國西部大學聯盟（WASC）認證，提供學士、碩士，博士及證書課程，包括工商管理STEM學科。提供國際學生I-20的西來大學，受到國際學生青睞的主因包括:優惠學費、小班制、高品質的教學、豐厚的獎助學金、方便安全的宿舍、環境清幽的校園。

另外也設有心理學系(學士、碩士)、宗教系(碩士、博士)、佛教宗 教/佈道師(Chaplaincy)系(碩士、博士) 、英語系(學士、 ESL、英文教師證書)、人文與通識教育（GE）系(學士、通識（GE）課程) 。

西來大學聯繫電話1-855-468-9378，傳真626-571-413， 電子郵件[email protected]，網址www.uwest.edu，地址1409 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 。