大莊家 朱咪咪/尹鶴天 歡喜迎虎年演唱會

朱咪咪

「大莊家賭場度假村」1月15日星期六舉辦「歡喜迎虎年演唱會」，朱咪咪（見圖）將會在大莊家劇場 ，連同尹鶴天，以歡笑歌聲同熱舞迎新年。

香港 鬼馬歌后朱咪咪唱腔歌藝超強、更是一位多才多藝的實力派演員。她歌影視三線發展， 在近期的TVB電視劇「陀槍師姐2021」中，繼續飾演黃金配角二妹姐並且表現出色，市儈中帶著善良，像極現實生活中的長輩，受到觀眾喜愛。

尹鶴天是2021 年新人王歌唱大賽新秀出道，有唱功，有感情，會搞笑，是一個充滿活力開朗的新生代歌手。

歡喜迎虎年演唱會票價分為138元、108元、88元及68元，訂購門票中文熱線 626- 964-4747。查詢有關詳情可電1-888- 810-8871或上網至 www.Pechanga.com。

「大莊家劇場」可容納1,200位觀眾座位。每場演唱會均採用最先進的聲效技術及完美聲響，帶給觀眾超乎尋常的視聽感受。這裡提供免費停車及代客停車服務，各式各樣的餐飲食府以及休閒美食 天地任選，更有舒適豪華座椅，在劇院每個角落都能近距欣賞精彩節目。

「大莊家賭場度假村」自2002年起，被AAA評為四鑽級酒店，無論是日間玩樂還是豪華住宿。在正常運營時，大莊家擁有逾5,000枱最熱門的角子老虎機，桌上娛樂，世界頂級娛樂節目，1,100間豪華酒店客房，星級餐飲食府，水療護理，以及世界錦標賽級的Journey高爾夫球場。魯瑟諾印第安人中的Pechanga族人，擁有並經營「大莊家賭場度假村」。

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