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杉釦富 遠紅外線背心/足浴桶 年終大優惠

【洛杉磯訊】
溫熱理療背心
溫熱理療背心

杉釦富公司（ShineCo Wellness）進口多項台灣高品質遠紅外線溫熱理療產品，獲多國專利，可促進血液循環、舒緩手腳冰冷、疼痛、走路不順等，全美熱銷8年，現正舉辦年終大優惠

遠紅外線溫熱理療背心 (見圖)、及免加水足浴桶SC-801（基本型）在年終大優惠，原價599元+45元運費，現在特價499元+30元運費，節省超過130元，訂購可去電1-888－666－6048，或上網 www.shinecous.com ， 優惠至1月3日截止。

杉釦富公司表示，天氣濕冷，不論男女老少，越是容易產生三種症狀， 手腳冰冷、. 體寒、 身體疼痛。其實，這都與我們身體的血液循環好壞有關，尤其是手腳的末稍，更是細小微血管分佈最密的部位，一旦血液循環不流通，自然會有手腳冰泠和體寒的現象產生，而體寒，則可能是因為身體血液含氧量不足，導致肌肉及身體溫度不足。

該公司表示， 杉釦富遠紅外線溫熱理療背心和足浴桶，是利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝， 提高身體含氧量及體熱，受到許多消費者的喜愛。

「脊椎不好，百病生」，杉釦富遠紅外線背心，利用遠紅外線加強背部腰椎微血管循環功能，和恢復肌肉組織的功能，來幫助達到減輕疼痛的功能，對於脊椎疼痛、長時間居家工作者、久站、大力勞動者，對保養和舒緩下背部骨的疼痛，具有良好的效果。現在附贈一個可調溫的行動鋰電池，可穿著工作、運動、採購，

「人老腳先衰，樹枯根先竭」，經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題，但往用水泡腳，不但不安全，尤其對年長者，而且不方便，不能久泡，也無法恆溫，始終無法讓整個身體因為泡腳而暖起來，也不能加速身體內的微血管循環，往往腳部皮表的熱度消失之後，身體和四肢也就馬上恢復冰涼，而杉釦富的遠紅外線免加水足浴桶，非常方便，定時、定溫，只要把腳放入，打開開關，其中的遠紅外線能幫助增加血液中的帶氧量，促進血液循環，加強身體代謝。此外，許多有走路困難問題的長者，在試用之後，雙腳變輕，走路也格外的舒適輕快。

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