我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

翠明假期 籌劃水韻江蘇之旅 多種行程

【洛杉磯訊】
「水韻江蘇」的園景觀 。
「水韻江蘇」的園景觀 。

江蘇是中國歷史文化名城最多的省份，代理「水韻江蘇」之旅的北美推廣中心「翠名假期」，現正計劃疫後新年度的旅遊。

江蘇省簡稱「蘇」，省會南京，面積10萬多平方千米。地處長江下遊，東瀕黃海，河流湖泊密布，水面占總面積16.9%，地形以平原為主，丘陵次之，江河縱橫，湖泊眾多。

這裡歷史悠久，經濟、文化發達，是山水園林、名勝古跡和旅遊城市高度集中的地區，旅遊資源極為豐富，龍盤虎踞的南京，有天堂之稱的蘇州，淮左名都的揚州以及鎮江、淮安、徐州、常熟，分別列入中國歷史文化名城，使江蘇成為中國歷史文化名城最多的省份。

江蘇文化古跡也比較豐富，南京的「石頭城」、明孝陵、中山陵，徐州的漢代兵馬俑、劉邦「大風歌碑」，常州的「東南第一叢林」天寧禪寺，蘇州的虎丘塔、寒山寺等堪稱為代表，更有與長城齊名的古運河。江蘇水網密布，素稱水鄉澤國，多有名山秀水，如鐘山、雲臺山、惠山、金山、太湖、玄武湖等，這為構築園林提供了良好的基礎。

說起江蘇的飲食文化，可謂是「一方水土養一方人」。江蘇菜系又稱淮揚菜系，地屬魚米之鄉，用料較廣，以雞、鴨、蝦為主，口味平和，鹹甜適中，原汁原湯，濃而不膩，要求酥、爛、鮮、香，各地又略有所不同。南京菜口味醇和，多用鴨；揚州菜清淡適口，多用江鮮、雞；蘇州菜口味偏甜，多用河鮮。常熟叫化雞，無錫肉骨頭和橋老油豆腐乾、黃橋燒餅等風味食品較有名氣。

人傑地靈，旅遊資源豐富的中國江蘇省，自然景觀與人文景觀相互交融，旅遊城市眾多，南京的六朝勝蹟，蘇州的古典園林、名山古寺，無錫的太湖風光、陶、洞、竹、茶，揚州的漢唐文化，常州的溫泉竹海等都旅遊者的勝地。

有關更多江蘇的旅遊產品，可登錄「水韻江蘇」北美推廣中心的「翠名假期」官網：www.charmingholidays.net，或電626-300-8878查詢詳情。

名勝

上一則

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

下一則

漢庭頓圖書館 31日音樂會迎新年

延伸閱讀

好毒土堆…山羊才舔幾口 走了百米就掛了

好毒土堆…山羊才舔幾口 走了百米就掛了
繼江蘇無錫後 蘇州18間星巴克門店也爆出食安問題

繼江蘇無錫後 蘇州18間星巴克門店也爆出食安問題
長三角防疫升級 浙江戰鬥狀態

長三角防疫升級 浙江戰鬥狀態
中國新增60例本土確診 上海、南京籲民眾勿前往外地

中國新增60例本土確診 上海、南京籲民眾勿前往外地
WCBA賽事遭「墊腳」 江蘇球員骨折等20分鐘未見救護車

WCBA賽事遭「墊腳」 江蘇球員骨折等20分鐘未見救護車
旅美華僑邵子平 南京參選人大代表

旅美華僑邵子平 南京參選人大代表

熱門新聞

歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
新加坡航空8月份開航的促銷廣告還歷歷在目，不到半年後竟然再次停飛。（讀者提供）

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

2021-12-16 17:58
2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2021-12-16 22:22
華人夫婦一直未接種疫苗，最近先生疑似染疫死亡，太太忙接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

2021-12-16 14:29
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗