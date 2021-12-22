翠明假期 籌劃水韻江蘇之旅 多種行程

「水韻江蘇」的園景觀 。

江蘇是中國歷史文化名城最多的省份，代理「水韻江蘇」之旅的北美推廣中心「翠名假期」，現正計劃疫後新年度的旅遊。

江蘇省簡稱「蘇」，省會南京，面積10萬多平方千米。地處長江下遊，東瀕黃海，河流湖泊密布，水面占總面積16.9%，地形以平原為主，丘陵次之，江河縱橫，湖泊眾多。

這裡歷史悠久，經濟、文化發達，是山水園林、名勝 古跡和旅遊城市高度集中的地區，旅遊資源極為豐富，龍盤虎踞的南京，有天堂之稱的蘇州，淮左名都的揚州以及鎮江、淮安、徐州、常熟，分別列入中國歷史文化名城，使江蘇成為中國歷史文化名城最多的省份。

江蘇文化古跡也比較豐富，南京的「石頭城」、明孝陵、中山陵，徐州的漢代兵馬俑、劉邦「大風歌碑」，常州的「東南第一叢林」天寧禪寺，蘇州的虎丘塔、寒山寺等堪稱為代表，更有與長城齊名的古運河。江蘇水網密布，素稱水鄉澤國，多有名山秀水，如鐘山、雲臺山、惠山、金山、太湖、玄武湖等，這為構築園林提供了良好的基礎。

說起江蘇的飲食文化，可謂是「一方水土養一方人」。江蘇菜系又稱淮揚菜系，地屬魚米之鄉，用料較廣，以雞、鴨、蝦為主，口味平和，鹹甜適中，原汁原湯，濃而不膩，要求酥、爛、鮮、香，各地又略有所不同。南京菜口味醇和，多用鴨；揚州菜清淡適口，多用江鮮、雞；蘇州菜口味偏甜，多用河鮮。常熟叫化雞，無錫肉骨頭和橋老油豆腐乾、黃橋燒餅等風味食品較有名氣。

人傑地靈，旅遊資源豐富的中國江蘇省，自然景觀與人文景觀相互交融，旅遊城市眾多，南京的六朝勝蹟，蘇州的古典園林、名山古寺，無錫的太湖風光、陶、洞、竹、茶，揚州的漢唐文化，常州的溫泉竹海等都旅遊者的勝地。

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