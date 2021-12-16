2021年South Coast Plaza 20名牌禮物排行榜！

從Balenciaga包袋到Jimmy Choo靴子，精品品牌標誌非常重要，代表品牌精神及高貴的象徵。

最新系列的品牌標誌，設計師們以更調皮和冒險的方式玩弄品牌標誌。從Alexander McQueen的塗鴉風格和Valentino圖形聲明，到Gucci的Alessandro Michele和Balenciaga的Demna Gvasalia創造的「hacks」，各名牌精品向客戶提出享受時尚 的樂趣。無論是尋找俏皮、現代或經典的禮物送禮或自送禮物，看一下南海岸廣場各名牌最新徽標精品，2021年最流行的時尚趨勢將持續到2022年春季 ：

Alexander McQueen

Alexander McQueen 7月份推出一系列將其創始人的名字大膽、直面的精神放在前面和中間。McQueen Graffiti系列在成衣和配飾中都以塗鴉風格展示了這個名牌，包括這款採用黑色絎縫納帕皮革製成的珠寶挎包，帶有四環裝飾，飾有品牌的另一個標誌：骷髏。





Balenciaga

2021年最受關注的合作之一是Alessandro Michele和Demna Gvasalia對對方品牌代碼的“黑客攻擊”帶來的簡單樂趣。Michele的「駭客實驗室」製作了廣受歡迎的作品，向從Dapper Dan到The North Face的每一個人致敬，但當他將創意打入類固醇，運用了Gucci的「Aria」系列中採用 Balenciaga代碼付諸實踐。

作為回應，Gvasalia為Balenciaga即將推出的春季系列創造他半開玩笑的回應。這些配飾不是期望看到的Gucci粉絲非常熟悉的雙G，而是雙B。事實上，在Balenciaga的Classic Pouch上，可能會發現雙重拍攝，兩位設計師交換他們品牌的簽名是創意幽默的一部分。





Moynat

1920年代由畫家亨利·拉賓（Henri Rapin）設計的Moynat字母 組合的裝飾藝術風格在Wheel BB中得到了體現，這是一款迷你包，其靈感源自1907年的箱子，最初的構想是將備用輪胎放在汽車 後備箱中。圖形M印花，被稱為Toile 1920字母組合，經過更新，為這款別緻的碳黑色和青銅色迷你裙營造出3D效果，包袋正面飾有小飾釘。裝飾帶和金屬扣的靈感來自品牌復古旅行箱的細節。





Loewe

Anagram是由藝術家Vicente Vela於1970年引入Loewe系列的四重L標誌，近年來進行了更新，恰逢創意總監喬納森·安德森（Jonathan Anderson）的到來。秋冬季節，這個優雅的標誌印在小號吊床包上。與Loewe的許多單品一樣，這款多功能小牛皮和帆布手袋巧妙運用了結構概念，側板可以鬆開以改變手袋的形狀。西班牙製造的包包括頂部提手、可拆卸肩帶和外部拉鍊。





Chanel 香奈兒

對於香奈兒郵輪系列，創意總監Virginie Viard的靈感來自Jean Cocteau 1960年的電影 《俄耳甫斯的遺囑》，該片將這位作家、藝術家和電影製作人，也是可可·香奈兒最親密的朋友，演出18世紀詩人對智慧的追求。黑白電影為Viard的系列調色板提供靈感，但也將Cocteau的插圖視為成衣和手袋所採用的圖形印刷的特點，其特色是珍珠、鏈條著名的外雙C香奈兒代碼。





Christian Louboutin

Christian Louboutin最新款廣受歡迎的Cabata手提包，也是首批慶祝設計師的兩個標誌處理方法之一：優雅的姓氏和同樣時尚的「CL」，兩者都在黑色小牛皮上飾有類似字母組合的印花。這款別緻手提包的其他標誌包括裝飾手柄的尖刺和平底，採用Louboutin標誌性的紅色調，也印有他的名字。





Dolce Gabbana

Domenico Dolce和Stefano Gabbana為他們的系列保留豐富的靈感，從花卉和宗教肖像到意大利女性的美麗。但他們最新的珠寶設計，一切都與名字有關。這對夫婦構思了一系列Logo項鍊，全部以18克拉黃金製成，有時還飾有無色藍寶石或珍珠。在最近的時裝秀上看到的大膽鏈條的趨勢，「項鍊的聲明」有了新的含義。





Jimmy Choo

Jimmy Choo的JC字母組合採用了非常微妙的方法，在該品牌的Kix/Z 65踝靴上的壓花黑色皮革中可見一斑。通體重複印花與黑色漆皮尖尖鞋頭相抵消，均位於65毫米鞋跟上。





Bally

Bally的歷史可以追溯到1851年，是一家瑞士鞋匠。「Bally 1851」標誌裝飾在它的許多最新單品上，例如海軍初剪羊毛標誌條紋圍巾。該設計也向該品牌的傳統致敬——尤其是家族經營的絲帶工廠，因此標誌上方和下方的精緻簡約細節（也恰好以瑞士國旗的顏色呈現）。





Longchamp

Longchamp的LGP標誌自2019年首次亮相以來就大受歡迎，其藝術總監Sophie Delafontaine通過將其與灰褐色和黑色編織提花LGP帆布搭配鱷魚壓花細節，進一步提升這種充滿活力的圖形處理方式多用途Roseau手提包上的小牛皮。 用金屬製成的竹扣是這品牌的另一個標誌是。





Marni

創意總監Francesco Risso為米蘭品牌Marni設計了雙色標誌，創造了本季最好的Look-at-me標誌之一。這款秋季男士merino羊毛採用100%初剪羊毛於意大利製成並採用四四方方的剪裁設計。





Salvatore Ferragamo

Gancini符號粗略翻譯是「小鉤子」，在Salvatore Ferragamo的標誌中名列前茅，其靈感來自意大利品牌位於佛羅倫薩斯皮尼費羅尼宮的總部鐵門，及用於馬皮套到韁繩上的鉤子。菲拉格慕（Ferragamo）推出多種設計來慶祝Gancini標誌問世50週年，包括秋季款Gancini樂福鞋，採用印花塗層帆布製作，並飾有通體Gancini印花，並飾有復古金色飾面的 Gancini飾物。





Tod’s

為了打造超經典的造型，Tod's在其傳統男士PVC雨靴上飾有印有米蘭品牌標誌的橢圓形皮革。提供男女皆宜的尺碼，其他細節包括鞋跟處的橡膠鵝卵石裝飾和帶凸耳的橡膠外底。





Valentino 華倫 天奴

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli的秋季系列以黑白為主，被膩稱為「Act」，是展示V標誌的理想調色板。有些被詮釋為外套和配飾上的丑角印花，而極好的斗篷則讓人聯想到漸變V形，創造出一種僅暗示Valentino品牌的圖形處理，但又完全是戲劇性的時尚。





Versace

40多年來，范思哲之家在設計中詮釋了希臘的關鍵主題，設計師Donatella Versace以精緻的調色板創造銳角和簡潔線條的幾何造型。在La Greca系列中，這款束帶喇叭夾克採用紅色和黑色真絲提花製成，帶有一抹亮藍色，可搭配配套連衣裙或迷你裙。





Furla

2019年Furla推出了「拱門」標誌，其靈感源自意大利Fondazione Furla的入口拱門。該品牌成立於1927年，在標誌設計中可以感受到那十年的裝飾藝術風格的影響，標誌設計用於Furla新系列「Opportunity」手袋的通體印花，包括這款藍色牛仔提花購物袋款式。





Coach

自2013年擔任創意總監以來，Stuart Vevers為Coach在前衛、年輕的合作與對更傳統的款式和簽名的真誠尊重之間取得了平衡，催生出忠實粉絲群。Coach Forever系列的Rogue 25頂部提手包就是一個完美的例子，將雙色調手套鞣製皮革和絨面革處理與該品牌標誌​​性的雙C紡織提花混合在一起。





Maje

創始人Judith Milgrom使用她所愛之人名字的首字母命名 Maje，而她的M標誌則是一個創造性的嘗試，將M字母組合置於圖形處理的中心位置。尤其是這款中長款連衣裙，通體帶有徽標印花，採用包裹式V領、不對稱圍巾式裙身和褶皺腰身。





Tory Burch

水桶包很流行，Tory Burch對經典的演繹突出了設計師的 T 字母組合，這種圖案的靈感來自傳統的賓夕法尼亞荷蘭絎縫。編織提花面料搭配榛子色皮革和黃銅飾面硬件，而可拆卸肩帶則可讓包袋成為斜挎包。





Ganni

哥本哈根的Ganni只有21歲，但人們永遠不會從20世紀的參考資料和客戶對新作品的狂熱中了解到這一點。其中包括這款秋季棋盤格針織徽標背心，採用棉繩針織製成，並飾有編織圖形Ganni徽標，單肩飾有三個人造皮革鈕扣。品牌Ganni的狂熱追隨者，可毫不掩飾地宣布他們的狂熱。



