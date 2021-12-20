Umeken日本頂級保健品牌 聖誕特別回饋

連續多年暢銷產品酵素丸

Umeken是產自日本 的頂級保健品牌，聖誕節 期間特別回饋：購買價值75元以上產品，可獲價值35元以上贈品，如高濃縮維生素C 或 百億益生菌。購買價值120元以上產品，可獲價值75元以上的贈品， 發酵礦物質L鈣或靈芝蘑菇濃縮顆粒。

人氣酵素丸，LIPOPO 脂多糖，B-葡聚糖等減價高達50元，再送價值150元相同產品。L&B抗皺套組，也有高達40元的折扣，還贈送價值105元的L&B保濕精華素。

該公司表示，連續多年暢銷產品酵素丸，受到華人 家庭歡迎，它含有108種純藥材和水果，蔬菜的生命力，是經過三次發酵工程提取的日本酵素科學的晶體，酵素也稱生命的根源，它能給生命帶來年輕、活力。

β-葡聚糖被稱爲蘑菇中的鑽石，是存在於菌類，酵母的細胞壁和穀物的抗癌活性物質，能降低體内血中的膽固醇數值，抑制肝臟内膽固醇的堆積，是如今受矚目的健康醫學成份之一。

該公司表示，用 Umeken 的LIPOPO 脂多糖培養巨噬细胞（Macrophage），是排除侵入體內的細菌和病毒，吞噬體內產生的氧化物質和死亡細胞等有害物質，並且防止身體產生病變的重要免疫細胞。

Umeken至今已有70多年的歷史。Umeken採用世界上安全的優質原料，按照日本衛生法的規定，經過嚴格的衛生檢查而製造。再經過美國海關，FDA和USDA的層層檢驗才可以在美國市場上出售。Umeken開發和生產了150個健康產品，在國際市場不斷地用優質產品展示其實力，在全球擁有數百萬的消費者。

訂購電話國語1-888-747-3311，也可上網www.umekenusa.com，也可至附近的專賣店選購，公司地址在13012 Moore St. Cerritos CA 。