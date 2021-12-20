聖蓋博希爾頓 聖誕新年海陸美食套餐 訂位中

聖誕新年將至，想到哪裡吃飯？聖蓋博 希爾頓酒店現正推出「聖誕新年海陸美食 套餐」，午餐和晚餐都可訂位，和「半自助式鐵板燒午餐」選項，食材高檔，但價格實惠。

聖誕新年跟朋友聚餐、交換禮物，看著街邊佈置七彩的霓虹燈跟聖誕樹，是一個令人感覺幸福的節日。如果想找一家有精緻餐點跟華麗裝潢的餐廳，和朋友家人一起慶祝，聖蓋博希爾頓飯店的Trinity餐廳，將是一個高性價比的選擇。

由於疫情 的影響，這家知名的星級酒店餐廳，從去年三月歇業到今年八月，然後試營運後，推出各種菜式聽取客人意見，10月開始正式營業。

首先他們把原可容納兩百人的餐廳，拉開每張餐桌的距離，只放了約一百個座椅，使整個場地看起來更寛敞舒適高級；貴賓廳也只放兩張大圓桌。

然後就是菜式；希爾頓餐飲部總監黃俊才（Carlton Huang）表示，每道菜除了新鮮、美味，還要有質感，以與漂亮的餐廳相呼應。他特別介紹他們的主厨，一位從16歲就開始做這行、至今已具有卅幾年經驗的名厨黃昭富（Jack Huang）。在希爾頓已掌厨近10年的他，特地設計了以下菜單。

（一）聖誕新年海陸美食套餐，25日和1月1日聖誕與新年當天的午餐和晚餐，贈送一杯氣泡酒或紅酒，主菜每道都有半只龍蝦，再選配下列任何一種：烤菲力牛排或智利鱈魚；另外還包括開胃菜、龍蝦湯、提拉米蘇甜品、和咖啡或茶，每人收費68元，外加服務費和稅金。

（二）半自助式鐵板燒午餐，每週四至週日（節慶除外）上午 11時30分至2時供應。所謂半自助式，即沙拉、湯、甜點（有提拉米蘇、布丁、巧克力塔等）和水果盅，都在自助枱上，可自行選擇取用；另外一道鐵板燒主菜加一道中式主菜，還有麵條吧，則均現點現做。

鐵板燒主菜有半只龍蝦（見圖）、牛排、魚排任選，都搭配時令蔬菜、馬鈴薯。還可選擇一道中式主菜，有：炒蝦球、法式牛柳、南乳豬手、清湯蘿蔔牛腩、豉椒魚片、宮保雞、家鄉炒米粉、干貝蛋白炒飯、或10年來該餐廳很有名的牙買加咖哩雞。另外還有麵條吧，有台南擔子麵、蝦球麵、牛肉麵、素菜麵、雞湯麵、餛飩麵五六種可選。

以上半自助式鐵板燒午餐，每人32元附加服務費和稅金。

地址：225 W. Valley Blvd, San Gabriel CA ，希爾頓酒店正門進門右手邊第一間，訂位電話 (626) 270-2727。