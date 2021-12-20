我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

聖蓋博希爾頓 聖誕新年海陸美食套餐 訂位中

【洛杉磯訊】

聖誕新年將至，想到哪裡吃飯？聖蓋博希爾頓酒店現正推出「聖誕新年海陸美食套餐」，午餐和晚餐都可訂位，和「半自助式鐵板燒午餐」選項，食材高檔，但價格實惠。

 聖誕新年跟朋友聚餐、交換禮物，看著街邊佈置七彩的霓虹燈跟聖誕樹，是一個令人感覺幸福的節日。如果想找一家有精緻餐點跟華麗裝潢的餐廳，和朋友家人一起慶祝，聖蓋博希爾頓飯店的Trinity餐廳，將是一個高性價比的選擇。

由於疫情的影響，這家知名的星級酒店餐廳，從去年三月歇業到今年八月，然後試營運後，推出各種菜式聽取客人意見，10月開始正式營業。

首先他們把原可容納兩百人的餐廳，拉開每張餐桌的距離，只放了約一百個座椅，使整個場地看起來更寛敞舒適高級；貴賓廳也只放兩張大圓桌。

然後就是菜式；希爾頓餐飲部總監黃俊才（Carlton Huang）表示，每道菜除了新鮮、美味，還要有質感，以與漂亮的餐廳相呼應。他特別介紹他們的主厨，一位從16歲就開始做這行、至今已具有卅幾年經驗的名厨黃昭富（Jack Huang）。在希爾頓已掌厨近10年的他，特地設計了以下菜單。

（一）聖誕新年海陸美食套餐，25日和1月1日聖誕與新年當天的午餐和晚餐，贈送一杯氣泡酒或紅酒，主菜每道都有半只龍蝦，再選配下列任何一種：烤菲力牛排或智利鱈魚；另外還包括開胃菜、龍蝦湯、提拉米蘇甜品、和咖啡或茶，每人收費68元，外加服務費和稅金。

（二）半自助式鐵板燒午餐，每週四至週日（節慶除外）上午 11時30分至2時供應。所謂半自助式，即沙拉、湯、甜點（有提拉米蘇、布丁、巧克力塔等）和水果盅，都在自助枱上，可自行選擇取用；另外一道鐵板燒主菜加一道中式主菜，還有麵條吧，則均現點現做。

鐵板燒主菜有半只龍蝦（見圖）、牛排、魚排任選，都搭配時令蔬菜、馬鈴薯。還可選擇一道中式主菜，有：炒蝦球、法式牛柳、南乳豬手、清湯蘿蔔牛腩、豉椒魚片、宮保雞、家鄉炒米粉、干貝蛋白炒飯、或10年來該餐廳很有名的牙買加咖哩雞。另外還有麵條吧，有台南擔子麵、蝦球麵、牛肉麵、素菜麵、雞湯麵、餛飩麵五六種可選。

以上半自助式鐵板燒午餐，每人32元附加服務費和稅金。

地址：225 W. Valley Blvd, San Gabriel CA ，希爾頓酒店正門進門右手邊第一間，訂位電話 (626) 270-2727。

聖蓋博 美食 疫情

上一則

說唱歌手後台遇刺亡 洛音樂節中斷

下一則

Umeken日本頂級保健品牌 聖誕特別回饋

延伸閱讀

北加東華醫院慶聖誕 慰勞抗疫醫護人員

北加東華醫院慶聖誕 慰勞抗疫醫護人員
奶酒帶你玩／最美聖誕櫥窗大比拚

奶酒帶你玩／最美聖誕櫥窗大比拚
聖誕新年將至 專家授招防Omicron 鼓勵多管齊下

聖誕新年將至 專家授招防Omicron 鼓勵多管齊下
新州男熱愛聖誕節 自家院子裝30萬個燈飾 開放參觀

新州男熱愛聖誕節 自家院子裝30萬個燈飾 開放參觀
角聲今免費接種新冠疫苗 系列活動迎聖誕

角聲今免費接種新冠疫苗 系列活動迎聖誕
上海迪士尼開賣Linabell玩偶 黃牛炒到1隻471美元

上海迪士尼開賣Linabell玩偶 黃牛炒到1隻471美元

熱門新聞

航空公司將經濟艙畫分出多個等級和價格，通過座位間隔、提前登機、選座位等方式來區分經濟艙的服務。（檔案圖）

航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢

2021-12-13 02:14
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
新加坡航空8月份開航的促銷廣告還歷歷在目，不到半年後竟然再次停飛。（讀者提供）

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

2021-12-16 17:58
華人夫婦一直未接種疫苗，最近先生疑似染疫死亡，太太忙接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

2021-12-16 14:29
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

2021-12-12 14:47
2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2021-12-16 22:22

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包