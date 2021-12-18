Lotus通暢型智能衛生座 慶聖誕第二台半價

Lotus「通暢型」智慧衛生座

天氣轉冷，坐在暖烘烘的衛生座上，會感到無限的舒服。溫水沖洗、暖風烘乾、溫暖座圈等多種功能，更是智能衛生座成為不同年齡層歡迎的原因之一。美國 Lotus「通暢型」智能衛生座，聖誕節推出特大酬賓活動，購買「通暢型」智能衛生座，第二台半價，優惠12月底截止。

經歷過這次疫情 ，很多人都更加注重自身的健康了。雖説疫情已經快2年了，可還是有很多人在家工作，健身 房不敢去，室外運動因治安又怕，便秘現象越來越嚴重。

Lotus「通暢型」智慧衛生座，將如廁變成了一種享受，很多消費者從剛開始不太接受到用過後離不開。該產品還有按摩保健，噴頭自潔、靜音緩降， 殺菌除味，預防細菌感染等功能，還能有效預防痔瘡便秘。Lotus公司表示便秘會帶來很多的副作用，口中會有異味，臉上長痘痘，皮膚粗糙，皮膚癤腫，損害肝腎，造成肥胖等。

如果家裏有高中生，不妨考慮安裝一臺智能馬桶，因在美國長大的孩子，每天的飲食肉吃的多，青菜吃的少，青春期內分泌旺盛，痘痘粉刺長不停。Lotus「通暢型」智慧衛生座擁有世界獨家專利的「通暢功能」，於2005年上市至今受好評。

Lotus現還全面代理TOTO和Kohler產品，並成為TOTO和Kohler的授權經銷商，全面代理兩大品牌的產品，包括馬桶，Neorest， Washlet 和相關的衛浴產品。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，總部電話714-259-8805 ，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana. , CA ， 網址www.lotusSeats.com。蒙市新店位500 N. Atlantic Blvd #163（時代廣場) ，電話626-656-6138。聖蓋博新店位順發超市内，電話626-573-0527，地址1635 S San Gabriel Blvd #11。爾灣電話949-932-0766， 地址15435 Jeffrey Ave, #115 。羅蘭岡99大華超電話626-839-9727， 地址1015 S Nogales St #116A。亞凱迪亞 光華超市内電話626-538-4600，地址641A W .Duarte Road。