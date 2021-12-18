美國亞裔保險理財協會 圓滿舉辦盛大年會

美國亞裔保險 理財協會(Asian American Insurance and Financial Professional Association)全美年會，日前在Marriott Irvine Spectrum舉辦，來自全美各地政界、商界、僑界及金融保險理財公司，全美各地專業會員及來賓共襄盛舉。今年是疫後該協會的首次線下年會。

主辦單位表示，AAIFPA由一個少數族裔的非盈利專業組織發展至今，已擁有9個分會，並在美國主流佔有越來越重要的地位，2022年AAIFPA年會將在芝加哥舉辦。此次大會主題「堅持不懈，再創輝煌」，過去兩年的不尋常，對每個人和家庭都充滿了挑戰，不知不覺已習慣疫情帶給民眾的改變。習慣在線上見面，習慣用科技溝通；但挑戰與機遇一向都是並存，面對挑戰與變化，要堅持不懈，勇於創新，打開新局面。現場還有來自美國各大頂尖保險公司和代理公司的攤位。

來自全美媒體對AAIPFA的National Board和贊助來賓們進行採訪，大會由教育博士Luo Wei和他女兒Vivian Luo主持，AAIFPA前任會長Harry Hu （圖右四）引薦現任會長Bing Cheng （圖右五）致開幕詞。全美頂尖金融保險公司、及全美金融保險公司大型總代理-美國奧淇金融和美國宏盛保險與理財的高層代表、北美會計師、房地產經紀人、律師及來自全美國各地的金融保險人員，會中交流經驗與分享心得。

大會演講有來自Global Atlantic公司的副總裁 Patti Hausherr，來自National Western Life的 Dr. Carlos A. Martinez，與National Life Group的副總裁 Louis Puglisi。眾議員 Young Kim特地錄製視頻致賀詞，還特別頒發證書給創會會長黃海蒂（圖中）及現任會長Bing Cheng。

AAIFPA也為在金融保險行業貢獻35年的Ronny Liu頒發終身成就獎。另AAIFPA的OCSD會長Rachel Fei也協同其團隊上台亮相，因年會在洛杉磯舉辦，他與其團隊精心策劃做好準備，使年會得以圓滿舉辦。