Oxion Hepa空氣淨化器 訂報加$109購買 至月底截止

現正於美國市場暢銷的「Oxion Hepa空氣淨化器」，除了可上網訂購外，還可以訂世界日報 加價購買：凡新訂或續訂世界日報當天送報到家一年280元，只需再加付109元就可以把它帶回家（原價249元），活動至今年12月31日止。詳情可電世界日報323-268-4982洽發行組。產品詳情也可上網 www.oxionusa.com。

空氣濾淨不只抗菌，更抗病毒。在家中，有常見的室內空氣污染物如油煙、香菸塵、細菌、戴奧辛微粒、PM2.5、沙塵、黴菌、粉塵、花粉、塵蟎、寵物毛髮、甲醛、甲苯，和從外面可能沾染在衣服上的新冠病菌、和汽車 廢氣等，這都是家中空氣污染的問題，尤其清潔劑和蠟燭焚香等都會釋放出微小的顆粒。這不只是讓人鼻子癢，長時間吸入骯髒的空氣，會讓過敏 體質愈發嚴重，也會影響呼吸道、心肺健康。

「Oxion Hepa空氣淨化器」齊聚六層空氣淨化過濾系統，能讓人們呼吸新鮮空氣。其中最重要的兩層過濾系統，一層是紫外線消毒功能，能有效殺菌消毒，殺滅空氣中存在的病毒和細菌；另外一層是負離子發生器，後通風口排氣釋放負離子，用以中和空氣中的細菌、異味等其它有害過敏源，負離子可以排放出新鮮空氣，甚至可以提高睡眠質量。

另外還有其它四層過濾系統，包括冷觸媒過濾網，移除揮發性有機化合物和化學氣體污染物質；蜂窩活性碳濾網，消除空氣中的異味、煙霧和蒸氣；PP棉濾網，捕獲空氣中較大物質，例如灰塵、寵物皮屑及毛髮；高效微粒空氣濾網，移除99.97%的過敏源、塵蟎、花粉，和小至0.3微米的細菌顆粒污染物。

Oxion公司表示，此空氣淨化器使用高科技與高質量材料，可以隨時提示所在空間當前的空氣質量，共有紅橙綠三檔，紅燈表示空氣質量不佳，機器即將開始過濾浄化空氣，過濾到一定程度，指示燈就會顯示橙色，表示空氣質量已改善，顯示綠色時，表明空氣質量已達標。

該空氣淨化器可以覆蓋高達700呎的室內空間，是一款氧化離子空氣淨化器，可以隨時移到任何一個房間使用。具有超安靜功能，即便開到最強檔，也能保持靜音工作模式，是目前市場上最安靜的型號之一。

Oxion Hepa空氣淨化器計時器設置為12小時，低功耗空氣淨化只使用40瓦的電，每天消耗的電費不到0.20美元，非常節能，市場上同類商品的耗電量基本都在其一倍以上。

同時，這還是一款經濟實用的空氣清潔器，並擁有一般品牌所沒有的眾多功能。市場上很多品牌零售價在四五百元左右，也有不少質量差的空氣淨化器充斥市場。