正官庄 為社區一線工作人員舉辦年終活動

首席執行官 Heung-sil Lee (圖左)和KASEC代表合影。

KGC 韓國人蔘公社美國公司 (正官庄) 、日前為過去兩年疫情 期間、保護所有人而奮鬥在社區一線的工作人員，舉辦了一場意義重大的活動：KGC 邀請了約 150 名來自醫院、學校、公共安全系統和警察 部門的一線工作人員，一起觀看電影、分享暖心禮物、和享用燒烤晚宴，以表達對這些社區英雄們的感激，

作為韓國代表性的免疫品牌，KGC 通過持續踐行「Back to Life」活動和多項企業社會責任倡議，來幫助那些在疫情中受到影響的人們。 兩年來KGC 向非營利組織、教育 團體、和警察局等機構捐贈了各種能增強免疫力的高麗紅蔘產品，以保持每個人在隔離期間的安全和健康。

韓國人蔘公社首席執行官 Heung-sil Lee （圖左）說：「在過去的兩年裡，新冠病毒讓我們的生活變得困難。 但是，正因為有了一線工作人員的奉獻，使得我們可以繼續舒適地生活。 我們感謝他們的辛勤工作。 同時也祝他們節日快樂，在新的一年裡充滿幸福和健康。」

每位活動參加者都拿到了總價值約195元 的禮物，同時 KGC 還和 Korean American Special Education Center (KASEC) 代表（圖右），攜手舉辦了一場籌款活動。所得善款由 KGC 配額並捐贈給 KASEC，以通過 KASEC 的教育和活動來指導和幫助那些有發育障礙的學生。 為表示對捐贈者的感謝，KGC 贈送了正官庄的Everytime產品，以幫助他們在這段特殊時期裡增強免疫力。

KGC 宣布這次年終活動是他們實踐社會貢獻過程中，一個非常重要的里程碑，他們在未來也將繼續支持更多不同的社區。

與此同時，KGC 的Thank You年終促銷活動，將持續到 12 月 26 日。購買一盒、兩盒或三盒(可自由組合) Everytime、天鹿便利包和兒童產品，即可分別享受 95 折、9 折或 85 折。 購買 10 件高麗蔘金飲料和/或皇真丹可享受 8 折折扣。購買其它產品超過250元 、450元 或600元 ，即可免費分別獲得一盒、兩盒或三盒和愛樂能量果凍(20 包裝)。