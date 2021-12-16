台、美2021歲末稅務法律及理財論壇演講會 12/18線上舉行

台、美2021歲末稅務法律及理財論壇演講會，將於12月18日星期六，下午4時30分至10時於線上舉行，歡迎參加。

這項演講會是由北美華人 會計師協會（Sino-American CPAs Association），美國國稅局 （IRS)，洛杉磯華僑文教服務中心，橙縣華僑文教服務中心、和中華民國會計師公會全聯會，台灣省、台北市、高雄市、及台中市會計師公會聯合盛大主辦。世界日報、華興保險 協辦。

此次演講會，由北美華人會計師協會創會會長林清吉會計師、和台灣省會計師公會兩岸及國際服務委員會主任委員廖格緻會計師，歴經三個月精心策劃完成，協會副監事長施啓祥會計師也參與。台灣省會計師公會的黃麗美總幹事、北美華人會計師協會的呂至容秘書長，也從兩會1993年締結姊妹會至今服務兩會。

由於疫情的關係，僑民不容易返台。因此藉由這一次兩邊合辦機會，讓僑民不返台也可知道台灣的第一手稅務資料。若是滯留在台灣有綠卡或美國籍的僑民，也可藉此次參加演講會的缐上聆聽，即時知道美國稅法最新改變情況。

此次演講會邀請特別來賓致賀詞，包括：駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，美國國稅局全美總督導Derek Ganter，美國國會聯邦眾議員Young Kim，北美華人會計師協會會長張青會計師，協會理事長及台灣立法院總召柯建銘立委。還有中華民國會計師公會全聯會理事長、國策顧問黃奕睿會計師，與台灣省、台北市、高雄市和台中市的會計師公會理事長。

此次演講會的講者及講題如下：（1）華興保險總裁張國興，主講「美國真是個好地方」；（2）賴威寧律師（誠德律師事務所合夥人），主講「加州雇主年度審核」；（3）黃協興會計師（台灣省會計師公會輔導理事長），主講「台灣遺產及贈與稅概念及不動產新稅制的聯結」；（4）梁俊鎧會計師（北美華人會計師協會前會長），主講「美國國際稅務面面觀」；（5）呂旭明會計師（台北市美國信託傳承協會理事長），主講「大陸、台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託的永續傳承」；（6）朱光輝會計師（台灣會計師公會國際服務委員會副主任委員），主講「台灣個人綜合所得稅再進化- 個人CFC簡介及實務解析」；（7）張乃元（佳信貸款合夥人），主講「密切注意，美國基建案已通過，利息會漲或跌？2022年貸款市場的走向」；（8）王崧峰律師（崧峰律師事務所所長），主講「智慧財產權網路攻防戰，談如何把智慧財產權活用成矛與盾」；（9）偕德彰會計師（台灣會計師公會國際服務委員會顧問），主講「高資產華人財富傳承稅務規劃策略」；（10）張紘（美國國稅局納稅人辯護服務處（TAS）經理），主講「IRS TAS的簡介及功能」；（11）施啓祥會計師（北美華人會計師協會副監事長）、林清吉會計師（北美華人會計師協會創會會長）主講「共同均富的美國稅制 紓困與查稅」。

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