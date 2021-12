Jack in the Box將斥資約5.75億美元,收購美國第二大墨西哥 快餐連鎖店Del Taco。

Jack in the Box首席執行官達林.哈里斯在一份聲明中表示:「這是兩個志同道合、具有突出增長機會的挑戰者品牌之自然結合。」「Jack in the Box和Del Taco將共同受益於更強大的財務模式,獲得更大的規模,投資 於數字和技術能力,並實現兩個品牌的部門增長。」

2021年以來,Jack in the Box的股價 下跌超過10%。Del Taco在美國16個州擁有約600家餐廳,是墨西哥第二大快餐連鎖店,餐廳數量僅次於百勝餐飲集團(Yum Brands)旗下的Taco Bell。(李梓瑞譯)