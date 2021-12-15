內陸帝國華人網 專設華人社區信息

內陸帝國華人 網www.chineseinie.com，專設華人社區信息，包括新聞焦點、旅遊休閒、景觀介紹、美食地圖、社區活動、政府部門諮詢、學區及教育信息、商家廣告、商家專訪等。

內陸帝國華人網表示，創建這個網站的宗旨，是幫助更多的全球華人瞭解內陸帝國各城市的情況，更快更好的適應新環境展開新生活。有很多新移民因為不瞭解內陸帝國的情況，從而導致吃了很多虧，這個網站不僅僅是城市介紹，還有教育諮詢、衣食住行經濟狀況、政府部門的電話以及網站，一目了然。

這個網站不僅適合新移民也適合想要移民的人，可以快速幫助了解城市是否適合自己，並促進華人商家互相交流。

內陸帝國位於加州 ，其範圍大致涵蓋了San Bernardino Country和Riverside country（河濱縣），位於洛杉磯以東，面積約27,000平方英里（70,000平方公里）。

第一個是Riverside country，第二個是San Bernardino Country，還有一個就是安大略市，該區域約有人口四百萬，為全美第12大丶加州第3大都會區，美國在進行人口統計時，一般把內陸帝國都會區與隔鄰的洛杉磯都會區合起來，統稱為大洛杉磯區域。

近一年，內陸帝國的商業活動增長率為4.0%，顯著優於美國平均水準2.5%。在加州範圍內，內陸帝國的計稅出售指數從09年的最低點74，9年的時間增長到123，超過洛杉磯丶橙縣以及聖地牙哥。內陸帝國作為新式經濟區域，可謂當之無愧。安大略國際機場的建造和開通，就是對內陸帝國成為新式城市有利的證明。

洛杉磯已經有一個洛杉磯國際機場 了，而安大略國際機場距離洛杉磯機場只有一個半小時的車程，這也可以看出內陸帝國的經濟發展勢頭強勁，而且還跟中國二線城市開通航線，跟洛杉磯國際機場形成了互補。

內陸帝國這幾年遷居至此的華人越來越多。萊納（Lennar）內陸帝國行銷副總裁說：內陸帝國繼續證明自己是加州發展的市場之一。

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