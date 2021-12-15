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德成行北聖蓋博新分店12/18開業 九天送禮活動

【洛杉磯訊】

「德成行」經過數月的精心策劃和籌備，北聖蓋博分店訂12月18日（星期六）開業。凡購物滿88元、188元、388元、688元、1,388元、1,888元，都可以獲得驚喜禮物，但僅限北聖蓋博分店；送禮活動從12月18日開始到12月26日結束 。

北聖蓋博分店（見圖）地址在5439 Rosemead Blvd. San Gabriel, CA ，聯繫電話626-686-1883。

德成行表示，充滿動盪的2021年即將過去，德成行以服務社會為首任，在這病毒肆虐的歲月裡，克服諸多難以想像的困難和挑戰，努力滿足顧客各種需求，也證明商品結構順應市場經濟發展的成功，讓他們信心百倍。

連同北聖蓋博店，德成行目前共有五間門店，分別有兩間座落蒙特利公園市，及羅蘭岡，工業市、和北聖蓋博市。德成行的網上商城經歷了疫情的洗禮，銷售令人驚喜，為居住於美國華人提供更加便捷的購物體驗、和價廉物美的商品，讓民眾身在異鄉，也能品嚐到家鄉的味道。

德成行是享譽美國華人中的老字號，以價廉物美著稱，「既以為人，己愈有；既以與人，己愈多」，德成行表示：「我們將繼續秉持健康和物超所值的理念，誠信至上，為客戶提供更優質的服務」。

在德成行，有中藥材、花旗參、燕窩蟲草、山珍海味等滋補品。用我們祖先幾千年傳承的中醫醫術中藥滋補養生文化，來提升我們的免疫力，享受更健康的生活方式。

德成行自1979年在洛杉磯建立至今，經過40餘年的不懈努力，德成行成為參茸藥材、燕窩蟲草、山珍海味、美食滋補品、糧油副食、南北乾貨、茗茶禮品、和家電廚具、節日喜慶、祭祀用品等商品，為全美最大及齊全的零售批發商之一。

德成行有美國花旗參、金絲燕窩、冬蟲夏草、海參、花膠、花膠、干貝、鮑魚中成藥，中草藥，各知名品牌山珍，南北乾貨，糧油副食。也有自己的土特產和各種山珍，包括雪耳、木耳、枸杞、桂圓、蓮子、各種菇、菌類、紅棗、蜜棗等等。

休閒食品和地方特產包括各地零食，堅果炒貨，餅乾巧克力，蜜餞果乾，糖果，熟食，與來自家鄉的各種小吃零食等。糧油副食括全部日常家用的柴米油鹽醬醋茶，來自兩岸三地，以及韓國，日本，東南亞地區各大米麵雜糧，調味品，速食品。茗茶包括參茶、鐵觀音、龍井、普洱、紅茶、綠茶、白茶、養生茶、花茶、烏龍茶、青茶。

德成行蔬果為農場直營，為保證每日提供新鮮上架，所以他們進貨量有限，當天售完為止，不會留到第二天；來晚了就沒有了以確保品質新鮮。

傳統農曆新年的裝飾品、婚慶飾品、長輩生日，新生寶寶，節日禮盒德成行應有盡有。賣場匯集各種家用小家電，品牌包括日本象印，虎牌，台灣大同等，家用廚具品種種類多，貨品全。雜貨包括洗護用品，女性護理，家居日用保潔品等。

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