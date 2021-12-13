聖誕送禮好康 看這裡

聖誕節 即將來臨，想給家人朋友或自己送好禮，卻不知道要買什麼。以下優質禮品打折信息，千萬別錯過。





安博電視盒最新款UBOX9 聖誕節，年終大優惠

華人世界第一影視品牌，安博電視盒第九代UBOX9，全球一千多直播頻道，支持多頻道回放，節目穩定，電影，連續劇，少兒動漫，綜藝，體育，成人私密影院， 每日更新，無廣告無月費。4+64G大容量，6K超高清畫質，智能語音聲控。連接網絡，即可享用，安博給您帶來流暢不卡頓的觀影體驗。原價228，聖誕節期間，舉辦年終大優惠，萬勿錯過。





安博科技 北美授權代理商

www.unblocktechusa.com

活動折扣碼：Xmas21 （$15 off）

公司網站下單，包郵包稅，快速發貨，享受一年主機保修

微信 ：M2-STAR；LINE: 626-392-9060







讓悠揚琴聲譜出「聖誕」的歡樂！新律鋼琴專營山葉、河合USED鋼琴！

聖誕節即將到來，「新律鋼琴專家」特別拋出衆多的優惠低價，例如：YAMAHA、KAWAI $1,888起（立式鋼琴）、德國原廠演奏琴$5,999起、日本 演奏琴$6,998起。還有，US二手琴299起，二手演奏琴 $1,999起！優惠產品不但保用10年，並且可以先租後買，租金可以抵琴款！

若是你正在尋找專業修琴、調琴音的人，也歡迎洽詢「新律鋼琴專家」。地址：1331 Heatherton Rowland Heights, CA 91748，詢問電話：626-347-3407。







安卓 第九代電視盒聖誕節特價$109

近千中國、台灣、歐美、日、韓電視直播。看同步新聞、體育比賽、有回看七天，海量中、外各國高清電影、連續劇、綜藝、中英文YouTube。可聲控智能選節目。有卡拉OK，應用免費點唱。所有節目無地區限制、無VIP和廣告。永久使用無月費，外州可郵寄。

家庭卡拉OK組合大優惠。配有混音和高音質雙喇叭，有錄音功能，附帶兩支無線嘜。藍牙功能和外接線含USB接口。連接安卓電視盒、手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲。特價$148。

優惠期間，同時購買安卓電視盒和卡拉OK機，再減價$20。AhRise Power Strip。插線板有6個電源插口。4個usb接口。亞馬遜賣$18。店裡批發價$5。數量有限。售完為止。

地址：8736 E. Valley Blvd., #A, Rosemead, CA 91770（毛家菜飯店旁），聯繫電話：626-382-9694。







連續八年熱銷 杉釦富遠紅外線 免加水足浴桶

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶SC-801基本型，世界日報讀者訂購特價499元 + 30元運費（原價：599元+45元運費）。

許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如下半身的肌力不足，血液推回心臟無力，心血管疾病就無法避免，同時讓下半身骨骼開始歪斜，影響所及，骨盤和脊椎也跟著移位，不只是腰背酸痛，脊椎側彎也接踵而來。

免加水的「遠紅外線足浴桶」，幫助解決手腳冰冷的問題，並達到加強氣血循環的效果，不用等水溫熱，馬上就可以享用紅外線足部SPA，活化啟動細胞再生、促進血液循環、新陳代謝等,降低生活壓力、消除疲勞、改善微循環、消炎、消腫、止痛等效果。

杉釦富創立於2015年，總部位舊金山灣區的Burlingame，成品工廠在台灣，他們專營台灣高品質遠紅外線產品，有多國產品認証及專利，

Burlingame和南灣Cupertino都有體驗中心。杉釦富1-888-666-6048、1-650-999-0988或上網www.shinecous.com。







新福方園包子餃子 專賣店

新福方園由李師傅親自主廚，在天普市Lower Azusa和El Monte Ave交口，各式麵點，各種涼菜，包子、水餃、蔥油餅等，全手功，堂食外賣，食客一樣受落。

新福方園重新開業後，舊雨新知紛紛聞香前來敘舊，老板大廚都是天津人，做天津包子的老師傅，顧客們都激動的說：天天想著的這正宗的天津包子，餃子，終於又吃到了，而新福方園終於也開放有堂食，方便客人立馬吃到這熱騰騰的包子及餃子！

李師傅的手藝好，對於包子，餃子要求，就算再忙，永遠一致：不走形，不掉底，不漏油，個個褶花匀稱。為吃素的朋友更增加了素清江菜包，素菜包子。

新福方園包子餃子專賣店

電話：626-416-5343

地址：10689 Lower Azusa Road, Temple City

營業時間早上10點半至晚上8點，七天營業。







日青月良冷泡有機高山烏龍茶限量登陸美國！

Sunright Tea Studio顛覆高山烏龍茶傳統印象！只要將茶袋加入礦泉水（冷開水也可以啦），靜泡12-24小時後，就可享受清爽好喝又保健的冷泡茶！只有有機茶，才可避免農藥等有害物質。Sunright 冷泡有機高山烏龍經過美國農業部認證，令人安心。佳節將近，送禮自用新點子！Sunright Tea 冷泡有機高山烏龍各分店獨家販售，自助冷泡茶袋售價$冷泡茶包+冷泡瓶特價，買兩瓶送透明手提袋，嚐鮮要快！售完為止。







South Coast Plaza 禮品創意令人驚喜！

佳節己近，南海岸廣場為您送禮名單上的每個人收集了令人興奮和充滿樂趣的禮物。從獨一無二的珠寶到限量版提包，突顯高尚風格。

另外該廣場精選的禮品創意系列，高貴不貴，皆大歡喜。

除此之外，歐美聖誕節前有倒數的有趣神奇的習俗，就是聖誕倒數日曆寶盒，把每一天做成一個格子每個格子裡有一件神秘的禮品，每天開一個格子來看得到什麼樣的驚喜。South Coast Plaza各精品店推出種種預先包裝的倒數日曆，日曆中的節日禮物現在快去選購給自己和親友一個驚喜！到官網www.southcoastplaza.com/holiday/gift-guides/。







「自然醣褐藻糖膠3-Plus」可預防細胞病變！

可預防細胞病變及調節免疫力的「自然醣褐藻糖膠3-Plus」，刺激腸道免疫細胞活性，從而減輕化療帶來的副作用。

日本製造自然醣褐藻糖膠3-Plus液體裝，對中晚期頑疾、吞服困難、副作用嚴重或身體虛弱方便服用。對初中期頑疾、長期生活病、手術後調養或預防保健，可選擇膠囊裝。此產品助你渡過治療之路，可抑制惡性細胞生長、阻止擴散轉移、預防細胞病變、刺激腸道免疫細胞的活性，從而減輕化療帶來的副作用。

結合高純度沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華、巴西蘑菇菌絲體精華物，膠囊裝和濃縮液高純度褐藻糖膠，製成品更通過FDA及USDA進口檢驗。

可電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，或加入微信ID: naturemedic或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com獲得優惠詳情，並有免費郵寄美、加、中、港、台等地服務。







日本富士按摩椅FUJIIRYOKI最新FJ-8500和FJ-8000 聖誕節大特價

慶祝聖誕節，日本富士高端醫療按摩椅DR. FUJI - The King of Medical Massage Chair提供大特價高達60%折扣。最新式炫酷勞斯萊斯按摩椅FJ-8500，原價19,999元，現特價8,999元，60期分期付款，“0”利息，十年保修三年免費。分期60個月，$150/月，加稅加運費。FJ-8000原價16,600元，現僅售6,640元加稅運費，或分期付款277元 X 24月，10 年保證。搶購FJ-8500和FJ-8000再送原價$4997富士魔鬼瘦身塑形減脂機和價值$1488瘦身排毒桑拿房。

FJ-8500按摩功能特點：(1) 3D按摩導航系統；(2) 通過114高強力氣壓裝置與智能機械系統協同運行；(3) SL曲線軌道智能滾動按到底；(4) 拉筋功效；(5) 足底反射按摩手法；(6) 高音質音樂播放器快速蘭牙連音樂療法；(7) 多種語言；(8) 頭部按摩器；(9) 高級黑與高貴金相配勞斯萊斯坤士氣派豪華非凡；(10) 248個按摩程序定點綜合操作技巧，恢復體力更新陳代謝煥然一新。

FJ-8000 Roadster Sport Fashion Speed Design特點；(1) 按摩到位深入肌膚底層減壓放鬆；(2) 唯一 一台3D SLL軋道人體工程學原理；(3) 三層深度頸部指壓按摩定點；(4) 114個氣束袋全身95%面積的揉壓氣壓按摩；(5) 腳底反射滾輪按摩；(6) HiFi高清蘭牙音箱；(7) 零重力，拉筋熱療功能齊全！







新世紀傢俱「聖誕好康」折扣高達80% Off！

新世紀傢俱於聖誕節期間，推出「聖誕好康特價」活動，商品折扣高達80% Off，有關詳情可電626-285-9788查詢。

特價商品，包括有大型皮沙發椅特價99元、高級兩座位皮沙發148元、高級舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價499元、大型實木五斗櫃特價199元、高級大型實木餐桌七件組特價499元（見圖）、單人實木床98元、高級皮製雙人床99元、大型印尼實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價488元等。

另美國第一品牌Ashley傢俱大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

有20多年歷史的，逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部以成本價出售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA（位Las Tunas與Broadway之間），每週七天營業時間由上午11時至下午6時。