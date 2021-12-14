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美游假期 美西紅岩4日遊 徒步火星地貌

【洛杉磯訊】

美游假期推出美西紅岩深度4日遊，帶旅客行走峭壁峽谷之巔，漫步紅岩杉林之中；觀賞七彩魔幻巨石 ，火焰谷州立公園， 徒步火星地貌大蘑菇 （見圖）。

美游假期表示，這項深度4日遊，會去羚羊彩穴 Canyon X ，在該景點集合上羚羊峽谷的傳奇内部構造，雙拱門奇景、和下羚羊峽谷的神奇光柱等，全部特色美如仙境。

壯闊景點馬蹄灣位於科羅拉多河，在亞利桑拿州境内的一段U形的河道，景觀非常震撼，世界奇景，也是觀光客喜愛的景點 。

美游假期表示，神秘的Sedona 靈氣之都，磁場非常强，獨特的紅岩石風景，建築設計也獨樹一格，利桑那州最美的建筑之一，整體建築嵌嵌在紅色岩石中的聖十字教堂，濃郁的印第安文化風情聞名世界。

頭等艙觀光火車Verde Canyon旅程，穿越紅色岩石，觀賞罕見紅色岩石尖頂和緋紅高聳懸崖。穿越國家森林和自然保護區，穿梭在獨特的地質景觀、古老的印第安民居雕刻在大風景之中。還可看到大氣磅礴的禿頭鷹和老鷹在微風中自由翱翔，及野豬，野生驢，長耳大野兔等諸多峽谷生物，體驗這個狂野的風景名勝區。

另外美游假期還推出熱門旅游行程，阿拉斯加5日極光之旅，可趁著聖誕年底等假期相約追極光。有4晚極光木屋觀測，珍娜溫泉，冰雕博物館，北方極地博物館，聖誕老人之家，Alaska石油管道，冰釣Ice Fishing，狗拉雪橇Dog Sledding，雪地摩托 Snowmobile等的難忘旅途。

美游假期洽詢電話626-268-7999，可上網直接訂購www.ustravel.com.cn。

觀光 博物館 石油

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