海之滴褐藻糖膠 提升免疫力減輕化療副作用

海之滴公司表示，「海之滴褐藻糖膠」連續在美國免疫學家協會年會中發表報告，其專利配方，可增強免疫細胞活性並抑制壞細胞。海之滴由日本 cGMP廠家生產，精選優質海藻萃取，嚴密品質管理，三度獲比利時世界保健產品金牌獎。

海之滴更獲日本健康食品認證（JHFA），並通過美國FDA檢測 進口，由國際SGS重金屬檢驗機構監測，不含輻射物質。

傳統的癌症 治療手段如化學療法、放射療法等，都是針對人體內快速生長的細胞起作用。因此，在抑制癌細胞的同時，不可避免的會對人體內其他一些健康的細胞造成傷害，進而產生脫髮、惡心、嘔吐等的副作用。使得許多病患承受了除腫瘤外附加的痛苦，因此，如何在對抗癌症的同時保持患者的生活品質，成為當今癌症治療研究的核心問題之一。海之滴褐藻糖膠成為減輕此副作用保健品中的佼佼者。

什麽是褐藻糖膠混合AG ? 海之滴公司表示，海藻表面有一層黏黏滑滑的成份，這種黏滑的成份就是褐藻糖膠。褐藻糖膠是只有在海蘊等茶褐色海藻中含有的特殊黏滑成分，是水溶性膳食纖維。從科學上而言，是以「硫酸岩藻糖 」為主的高分子多糖體。褐藻糖膠是1913年、由瑞典烏普薩拉大學的Kylin凱林教授發現的。2000年左右在日本也受到了關注，目前九州大學農學部、對褐藻糖膠的生理機能及健康效果進行積極的研究。

與其他國家比較，日本女性的壽命居世界第一，日本男性排名第三，而影響壽命長短的因素很多，其中影響最大的就是飲食生活。該公司表示，海之滴褐藻糖膠的主成分「褐藻糖膠混合AG 」，以獨家技術混合了在沖繩海洋裡生長的海蘊褐藻糖膠、裙帶菜孢子葉褐藻糖膠和巴西蘑菇，研製成天然的保健品。

海之滴近二十年來幫助無數重症患者，每年用戶見證案例成冊出版。想進一步了解使用者的實證案例，可電海之滴公司客服中心國語1-888-482-5888，粵語1-888-853-6888。官網www.kfucoidan.com。