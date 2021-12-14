安博電視盒第九代 推出聖誕節特惠價

安博電視盒第九代UBOX9 聖誕節優惠活動

華人世界影視知名品牌「安博電視盒」，第九代UBOX9全面升級；更人性化的設計工藝，觀影更流暢穩定。一鍵連接網絡，眾多華語影視節目，無論收看高清連續劇，電影 ，還是無卡頓直播頻道，都讓用戶愜意自在，輕鬆享受視覺盛宴。原價228，現舉辦聖誕節 特惠價，另包郵包稅，一到三個工作天送達。

新一代的盒子通過網路連接，收看一千多個來自世界各國及地區主流直播頻道，中國大陸，台灣，香港，日韓，東南亞，北美等，24小時實時不間斷同步播放。支持多個頻道24小時回放；新聞台、體育頻道、綜藝節目、少兒動漫、成人私密影視，海量高清電影、連續劇。

UBOX9已提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi2.4+5G，影視播放更加流暢，直播頻道一秒鐘完美轉台，無卡頓。最新安卓10.0系統，打造九代獨享全新界面；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，男女老少都能聽鬆上手。

外加全球多個CDN無限加速，鏈接網絡，立享觀影，無地域時空限制。一次購機，無月費，無會員費，無廣告。安博科技為盒子提供一年主機保固；並有經驗豐富的團隊提供售後服務。

安博授權代理商（美國）M2 Global Tech。詳情及購買瀏覽網站www.unblocktechusa.com。聖誕節折扣碼：Xmas21 ($15 off)。微信 ：M2-STAR ；Line： 626-392-9060。