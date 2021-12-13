關健金 對退化、感染與受傷風濕關節炎有益

幾乎一生不可避免的關節炎，可以嚴重影響活動與生活質素。醫生告訴你除了動手術無任何藥物可以防止惡化。加拿大一間中草薬研發公司「健龍研發LR Laboratories 」，研製出一種天然產品ARTHRON 5 關健金，能幫助解除疼痛及康復。

該公司表示，感染、退化或受傷關節炎的特點，是發生在非對稱某一關節上，例如肩膀，膝頭，頸椎，手指等處。早期疼痛可能輕微，或腫漲，許多患者不加理會或尊醫生指示用點止痛藥。久而久之惡化後醫生要求用手術阻止關節嚴重惡化。一旦動手術，關節不可恢復原狀，止痛藥需要繼續使用。因此建議一旦可以康復應盡避免手術。

引起關節炎原因多數是勞損，感染或受傷，進一步引發腫漲與骨刺，骨刺是引起疼痛原因之一，其中理論內容太多，要消除疼痛必須解決腫漲與骨刺，目前西醫手段在腫漲區是抽水，或動手術切除骨刺，骨刺是身體自動系統修復骨頭裂縫的，切除之後它仍會再回來；因之無根治功效。

不論年齡，扭傷是經常發生的，扭傷是肌肉 斷裂或者肌肉從骨處撕開，不論是肌肉斷開或骨與肌肉間被撕裂，疼痛是不可免，這種疼痛需要被修補後才可以停止，西醫方面提供止痛藥與抗生素，嚴重者需要石膏封起一個月以上，如果發生在脊椎，止痛需要用好幾個月才完全康復。

該公司舉了一個實例表示：一位八十七歲老者不小心扭傷脊骨，服用關健金前自己無辦法起床。這個老人拒用止痛藥，正逢二天便秘令行動更不便，服用關健金第二天解決了便秘，後繼續每天六粒後疼痛緩解下來，前後共花二個月即康復。如果他是二十多歲，一星期應該復元。許多物理治療師也處理這種疾病，要求患者用運動治療，使用針灸，撥礶或用泡中藥水；但是否都有完美結果？

西醫的藥箱中除了止痛藥就是些治療癌症 藥物類固醇，類固醇目前廣泛應用於止痛方面，類固醇可以使用非常短時間，因它有副作用可令骨質疏鬆。

為什麼今天西藥無法根治關節炎？甚至沒有辦法止痛？該公司表示，西藥都是持有單一功能性化學物，單一止痛或消炎。關節炎涉及痛還有炎症，血液，免疫，或者病毒，西藥裡目前仍然找不到全面對抗性藥物，藥箱中除了止痛藥全無可用於關節炎方面。概然如此就可在草藥裡找。

健龍研究花了二十幾年尋找治關節炎天然藥物；反複測試效果與副作用後確定了它的功效便申請牌照，花了4年半於2008成功取得NPN牌照，允許供應患者使用。自2008年起關健金成功幫助許多患者。 關健金的天然化學成份繁多，其功能複蓋多方面，例如除了止痛外，它是解除便秘的天然抗生素，幫助稀釋血液，擴張微血管，減少血小板聚集，減少胆固醇，增加紅白血球，消除貧血，安神，增加吸收氧氣，控血糖與血壓 、調整免疫等。目前有使用者用它取代其他補品如魚油，葡萄酸鈣，維他命丸。

該公司表示，中文關健金命名是基於它的功效。台灣海關也接受以該名備案允許入境。同時它也對老人癡呆有益。

聖誕新年春節將至，做為保健禮物，他們可直接寄往中國與其他國家。查詢可去電289-228-2888 ，或電郵[email protected]，網址www.arthron5.com。