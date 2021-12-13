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符合資格家庭 高速網絡每月有50元折扣

【洛杉磯訊】

緊急寬頻福利(EBB)有一項計劃，符合條件的家庭，可以提供每月高達50元的補貼，更可以獲得更快及更好的家居網絡服務。

此計劃是讓符合資格的家庭，可以付更低的價格獲得寬頻網絡，享受高速家居網絡，每月50元的緊急寬頻福利折扣，並提供低價電子設備，可查看你是否符合資格。

如果你的家庭符合以下條件之一，則有資格獲得可負擔得起的家居網絡服務，如「生命線」用戶、或現有可負擔得起的家庭網絡優惠用戶、孩子參與全國學校午餐計劃 (NSLP)、CalFresh (食品券)或補充營養援助計劃(SNAP)、加州醫療補助計劃 (Medi-Cal)、或社會安全生活補助金(SSI)、或領取培爾助學金(Pell Grant)的學生等，都可以申請此計劃。

有關此計劃可至網址www.internetforallnow.org/applytoday或電中文熱線626-230-1583(林小姐)申請或查詢詳情。服務將拫據所在地區，由以下供應商Spectrum、Human-I-T、Access(From AT&T)、Frontier Communications或Comcast其中之一提供，計劃有限制條件，並不適用於所有地區，僅限於低收入家庭和人士，並不適用於所有地區。

另有提供免費及低價的電腦設備計劃，桌上式電腦和筆記本電腦，由100元至250元，可電530-895-4174按5號鍵查詢或申請。筆記本電腦低至50元可電888-931-7248按分機號562-372-6925查詢或申請。桌上式電腦由50元至150元以上，可電651-354-2552查詢或申請。

福利 低收入 加州

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