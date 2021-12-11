速勝貸款 聖誕新年特別貸款方案

速勝貸款 公司表示，目前仍是貸款利率 低點，在聖誕新年之際，也是搶佔升息前的最好貸款時機。

該公司表示，通常用一週放款的過橋貸款方案或現有房產解決資金週轉，幫助客人及時獲得貸款，買到自己喜歡的房子。而且這個快速貸款，可以在任何時候還款，沒有罰款，無需估價，不查信用分數 。

速勝貸款公司是資深貸款Broker，服務加州和內華達華人社區。華人很喜歡投資 房產，而貸款是成敗關鍵，速勝貸款公司就像公司名字一樣，速成所願，勝券在握。

速勝貸款可以做查收入和不查收入的兩種貸款，如果想買房，重貸款降低利率或投資屋重貸款，速勝貸款都可以幫助顧客。可以做加州，內華達，德克薩斯州自住屋貸款和全美投資屋貸款。查收入30年貸款，No Point No Fee，頭款最低 3% ，利率低至2.875%。 不查收入貸款，頭款可低至10%，利率低至3.125%， 30至45 天可以Close。 外國人貸款，頭款30%，7年浮動利率3.99%，30年固定4.25% 。

速勝貸款可以一次性提供商業，倉庫，酒店，公寓，及建築貸款，現在有3.5% ， 十年固定，2.99%，十五年固定。

在聖誕和新年之際，速勝貸款推出無需抵押貸款，信用分數550以上即可，特別適合有較多流水的月營業額一萬元以上的公司企業，如：餐飲業，服務業，零售業。只需提供3個月公司流水銀行賬單，貸款金額在5千至60萬 ，3天放款。

速勝貸款提供免費貸款合格信，在12月底之前做不查收入貸款，速勝貸款優惠免收Title， Escrow 和部分貸款手續費。速勝貸款公司地址77 W. Las Tunas Dr. Suite 204, Arcadia，電話626-254-7636。