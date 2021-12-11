South Coast Plaza總經理 任職44年後將退休

今年中秋節南海岸廣場總經理David Grant及夫人與中國駐洛杉磯總領事館张平总领事及夫人、寶爾博物館董事長施劉秀枝合影留念。 吳鴻鈞攝影。

任職南海岸廣場( South Coast Plaza )44 年的總經理大衛·格蘭特（David Grant)、為目前該公司任職時間最長的員工，宣布將從該廣場日常運營中退休，改擔任南海岸廣場顧問及榮譽大使。

他與富有遠見的已故岳父 Henry Segerstrom 一起管理，讓南海岸廣場與時俱進，成為全球著名豪華品牌中心。

格蘭特原服務於洛杉磯CL Peck工程公司，1977年受其岳父、南海岸廣場業主Henry Segerstrom邀請加入家族企業。他全身心投入廣場日常運營，為公司開發新建築，於1995 年晉升為總經理。他與廠商、文化機構、當地企業、警、消、政府部門有良好關係，接待國際政商影藝名流，建立南海岸廣場為南加 州重要場所的聲譽，同時也是奢侈品購物、世界級藝術和娛樂、以及餐飲的國際知名地，吸引了來自全球 30 多個國家地區的數百萬遊客。

格蘭特將科技運用到業務運營管理中，讓南海岸廣場巧妙應對不斷變化的零售環境。在新冠居家避疫期間，他開發並監督The Pavilion的安裝，將停車大樓改為充滿活力的露天奢侈品購物體驗。使得各名牌精品包括Louis Vuitton、Gucci、Saint Laurent、Cartier、Harry Winston等，在疫情 商場內部暫時關閉的情況下繼續營業。

美國地方法院法官大衛卡特，讚掦格蘭特款待外國代表團，促成並增強國際社會的信任；橙縣縣委、科斯塔梅薩市前市長Katrina Foley表示，格蘭特留下不僅限於南海岸廣場的知名地位，更為該公司留下持久人際關係。Max Mara總裁兼業主CFCO、Catherine Frandsen表示，格蘭特是南海岸廣場的支柱，在他的掌舵下，南海岸廣場成為世界知名的購物地標。

格蘭特在打造豪華購物中心具標誌性的客戶體驗，發揮重要作用，包括南加著名的農曆新年慶祝活動。

雖然格蘭特在南海岸廣場的日常營業任期即將結束，但他和妻子在南海岸廣場之外的地方耕耘，發行Bart's Books旅遊專刊，及在文圖拉縣擁有的一個檸檬和鱷梨果園。格蘭特表示，他衷心感謝過去四年裡有機會合作的每一個人。