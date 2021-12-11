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房客種植大麻 會對你的房產造成巨大損失

【洛杉磯訊】

房客種植大麻，會對你的房產造成巨大損失。公共調解專員（public adjuster） Jung Park表示，近年來大麻的使用在整個美國逐漸流行。值得注意的是，常駐海外的華人業主，已經成為非法租戶租賃房屋種植大麻的目標，獨立屋或者倉庫、是他們主要感興趣的房屋類型。

租戶會修改房屋的電力系統以提供24小時的照明，在牆壁上開洞用於吹熱風，使用大量的水澆灌大麻快速生長，同時密封所有窗戶並用箔紙擋住陽光、以保持更多熱量。租戶會利用整個生活空間，包括所有臥室，起居室和客廳，甚至是壁櫥來種植大麻。對於非法大麻種植業者來說，相較於租賃月租昂貴的種植場所，出租房對他們更加有利。

種植大麻無疑是暴利行業。近年來大麻的使用量猛增，你的出租屋會是他們的目標，Jung Park提醒房主請保護你的投資物業。

他說，如果出現以下跡象，說明你的租戶可能正在種植大麻：他們總是願意以現金支付租金，拒絕你或用藉口不和你在出租房見面，並且從不抱怨居住條件和房屋。如果你的租客在你的物業種植大麻，以下是他們可能會說的一些話：「我們不希望你打擾我們的隱私，所以請不要進來」 ；「請不要打擾我們，因為我們是忠實的租戶並且按時交納租金」；「我們家發生緊急情況，因此我們無法滿足你進入屋內的要求」。在此之前，房主很少會知道房客在做什麼。很長時間以後，當房主決定進行一次突然訪問，或者當警察介入時，房子已經遭受了非常嚴重的破壞。

處理索賠可以從代表你並值得信賴的公共調解員那裡，尋求建議以使你獲得最好的結果。如有問題，歡迎隨時與Jung Park聯絡， 他的洽詢電話是 213- 800 -3333。

大麻 租金 警察

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