象印推出全新微電腦電飯煲

電飯煲系列

高級廚房電器製造商象印，為其實用的廚房電器產品陣容，再添一款微電腦（Micom）電飯煲 。

全新的保溫電飯煲是一款中檔家電，擁有豐富的功能，菜單設定分為米飯類和非米飯類，如蛋糕和燕麥片，顯見其先進的微電腦快思邏輯功能強大。電飯煲已於今年11月上市，有5.5杯和10杯米容量可供選擇，建議零售價分別為169元和193元。

微電腦電飯煲是新式廚房的生力軍，兼備十八般武藝，能夠勝任各種烹調料理。多種功能表選項包括：白米、長粒白米、壽司飯、稀飯、糙米、GABA 糙米、茉莉香米、鋼切燕麥、藜麥、快速白米和蛋糕。其他功能還有可拆卸清洗的內蓋、與食物接觸的部件都不含雙酚A、及可拆式電源線等。隨附配件有量杯、防粘飯勺和飯勺架。更多訊息可訪問https://www.zojirushi.com/app/product/nldcc_sc。訪問此頁面購買產品，提供微電腦電飯煲NL-DCC的10% 折扣碼 WJ10，有效期至12月31日止。

更多資訊可電800-733-6270，或訪問www.zojirushi.com與美國象印公司聯絡。