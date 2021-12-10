AARP 樂齡會 為 AAPI 社區擴展護理資源

亞裔 美國人和太平洋島民的長者們(AAPI) 50-Plus 、和家庭護理人員，現在可以獲得更多中文、韓語、和越南 語的護理資源。根據「AARP 樂齡會」的數據，超過五分之一的美國人 (21.3%) 是家庭護理人員 ， 據估計美國有 5300 萬成年人在過去 12個月裏有過為成人或兒童提供照料。在這一群體中，亞裔美國人和太平洋島民 (AAPI) 護理人員，依靠非英語材料來幫助他們照顧親人。

為響應 AAPI 社區對家庭護理人員提供更多非英語材料的需求，AARP樂齡會 最近擴大了 繁體和簡體中文、 韓語和越南語的護理資源庫。這些資源可在 AARP 網站上找到，包括財務和Medicare醫療保險 手冊，以及有關藥物知識和為所愛的人準備住院等主題的健康視頻。

AARP 樂齡會已與多個國家和地方社區組織合作： 亞太社區衛生組織協會(AAPCHO)、亞裔美國人聯合會、船民 SOS (BPSOS)、華人社區中心 (CCC)、全國韓裔美國人服務與教育聯盟 (NAKASEC) 和老年人，分發和推廣這些護理資源。這些非營利組織為 25 個州的 AAPI 長者們提供服務。

「護理人員不應該獨自經歷完成護理過程，尤其是我們的 AAPI 護理人員，他們通常在數據方面代表性不足下，未獲得足夠的服務資源。」 AARP 協會多元化、公平和包容、亞裔美國人和太平洋島民受眾策略之副總裁 Daphne Kwok 說。 「 AARP 很自豪能夠通過我們的州辦公室、和為全國各地的 AAPI 長者們服務的社區合作夥伴，創建和分發額外的材料」。

AARP 已為社區服務 60 多年。他們是美國最大的非營利、無黨派組織，致力於讓 50 歲及以上的人士能夠選擇隨著年齡增長的生活方式。要成為他們旅程的一部分並學會更多護理資源，可在Facebook (@AARPAAPI) 和 Twitter (@AARPAAPI) 上加入 AARP AAPI 社區。

瞭解更多資訊，可瀏覽中文官網chinese.aarp.org、或關注AARP樂齡會微信公眾號 ，關注@AARPAAPI 以獲取更多新聞和視頻。