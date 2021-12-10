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AARP 樂齡會 為 AAPI 社區擴展護理資源

【洛杉磯訊】

亞裔美國人和太平洋島民的長者們(AAPI) 50-Plus 、和家庭護理人員，現在可以獲得更多中文、韓語、和越南語的護理資源。根據「AARP 樂齡會」的數據，超過五分之一的美國人 (21.3%) 是家庭護理人員 ， 據估計美國有 5300 萬成年人在過去 12個月裏有過為成人或兒童提供照料。在這一群體中，亞裔美國人和太平洋島民 (AAPI) 護理人員，依靠非英語材料來幫助他們照顧親人。

為響應 AAPI 社區對家庭護理人員提供更多非英語材料的需求，AARP樂齡會 最近擴大了 繁體和簡體中文、 韓語和越南語的護理資源庫。這些資源可在 AARP 網站上找到，包括財務和Medicare醫療保險手冊，以及有關藥物知識和為所愛的人準備住院等主題的健康視頻。

AARP 樂齡會已與多個國家和地方社區組織合作： 亞太社區衛生組織協會(AAPCHO)、亞裔美國人聯合會、船民 SOS (BPSOS)、華人社區中心 (CCC)、全國韓裔美國人服務與教育聯盟 (NAKASEC) 和老年人，分發和推廣這些護理資源。這些非營利組織為 25 個州的 AAPI 長者們提供服務。

「護理人員不應該獨自經歷完成護理過程，尤其是我們的 AAPI 護理人員，他們通常在數據方面代表性不足下，未獲得足夠的服務資源。」 AARP 協會多元化、公平和包容、亞裔美國人和太平洋島民受眾策略之副總裁 Daphne Kwok 說。 「 AARP 很自豪能夠通過我們的州辦公室、和為全國各地的 AAPI 長者們服務的社區合作夥伴，創建和分發額外的材料」。

AARP 已為社區服務 60 多年。他們是美國最大的非營利、無黨派組織，致力於讓 50 歲及以上的人士能夠選擇隨著年齡增長的生活方式。要成為他們旅程的一部分並學會更多護理資源，可在Facebook (@AARPAAPI) 和 Twitter (@AARPAAPI) 上加入 AARP AAPI 社區。

 瞭解更多資訊，可瀏覽中文官網chinese.aarp.org、或關注AARP樂齡會微信公眾號 ，關注@AARPAAPI 以獲取更多新聞和視頻。

亞裔 越南 醫療保險

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