美以美醫院 將成為南加大亞凱迪亞醫院

位於亞凱迪亞 市的美以美醫院、和南加大 凱克醫學院 (Keck Medicine of USC)，已向加州總檢察長辦公室提交了正式書面通知，以供監管審查和批准。

經監管部門批准，美以美醫院將正式加入凱克醫學臨床企業，成為南加大亞凱迪亞醫院。美以美醫院總裁兼首席執行官Dan Ausman（前排圖右）表示：「在過去 18 個月的討論讓我們充滿信心，相信我們將更加緊密地合作。我們計劃在未來幾年，擴大為聖蓋博谷區居民、獲得高度專業護理的機會。」

南加州美以美醫院成立於 1903 年，是一家提供全方位服務的社區醫院，擁有348張許可床位。醫院提供先進的心血管服務，包括心臟導管術、電生理學和心臟手術。美以美醫院由洛杉磯縣指定既是心臟病發作接收中心、和綜合中風中心，以及批准的兒科急診科。醫院還提供產科、婦科、骨科、神經外科、身體復健和許多其他醫學專業的各種服務。每年急診科治療多達 50,000 名患者，而醫院工作人員每年接生多達 1,500 名嬰兒。美以美醫院擁有 700 多名醫生，每年接收超過 16,000 名患者。

「我們很高興與美以美醫院一起向前邁出這重要的一步」，Keck Medicine 的首席執行官 Rod Hanners (前排圖左)表示。

南加州大學 校長 Carol L. Folt 博士說：「我們期待南加大亞凱迪亞醫院加入我們的健康系統。同時歡迎優秀的醫生、護士和行政人員加入家族」。

除了在南加州經營 40 多個門診點外，凱克醫學院在凱克醫療中心提供世界一流的三級和四級護理，被U.S. News and World Report評價為全美排名12。

有關於南加州美以美醫院的更多詳情，可上網www.methodisthospital.org。