我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

美以美醫院 將成為南加大亞凱迪亞醫院

【洛杉磯訊】

位於亞凱迪亞市的美以美醫院、和南加大凱克醫學院 (Keck Medicine of USC)，已向加州總檢察長辦公室提交了正式書面通知，以供監管審查和批准。

經監管部門批准，美以美醫院將正式加入凱克醫學臨床企業，成為南加大亞凱迪亞醫院。美以美醫院總裁兼首席執行官Dan Ausman（前排圖右）表示：「在過去 18 個月的討論讓我們充滿信心，相信我們將更加緊密地合作。我們計劃在未來幾年，擴大為聖蓋博谷區居民、獲得高度專業護理的機會。」

南加州美以美醫院成立於 1903 年，是一家提供全方位服務的社區醫院，擁有348張許可床位。醫院提供先進的心血管服務，包括心臟導管術、電生理學和心臟手術。美以美醫院由洛杉磯縣指定既是心臟病發作接收中心、和綜合中風中心，以及批准的兒科急診科。醫院還提供產科、婦科、骨科、神經外科、身體復健和許多其他醫學專業的各種服務。每年急診科治療多達 50,000 名患者，而醫院工作人員每年接生多達 1,500 名嬰兒。美以美醫院擁有 700 多名醫生，每年接收超過 16,000 名患者。

「我們很高興與美以美醫院一起向前邁出這重要的一步」，Keck Medicine 的首席執行官 Rod Hanners (前排圖左)表示。 

加州大學校長 Carol L. Folt 博士說：「我們期待南加大亞凱迪亞醫院加入我們的健康系統。同時歡迎優秀的醫生、護士和行政人員加入家族」。

除了在南加州經營 40 多個門診點外，凱克醫學院在凱克醫療中心提供世界一流的三級和四級護理，被U.S. News and World Report評價為全美排名12。

有關於南加州美以美醫院的更多詳情，可上網www.methodisthospital.org。

南加大 加州大學 亞凱迪亞

上一則

象印推出全新微電腦電飯煲

下一則

托倫斯警員互傳歧視短訊 州檢啟動調查

延伸閱讀

狼醫案 南加大已賠受害人逾10億

狼醫案 南加大已賠受害人逾10億
南加大狼醫案受害者作證 校方已賠受害人10億6700萬

南加大狼醫案受害者作證 校方已賠受害人10億6700萬
南加大再爆贊助9.5萬獎學金 圖利眾議員巴斯

南加大再爆贊助9.5萬獎學金 圖利眾議員巴斯
炸彈威脅頻發 紐大、南加大、MIT緊急疏散師生

炸彈威脅頻發 紐大、南加大、MIT緊急疏散師生
虛驚一場… 南加大「詐」彈威脅 急撤三大樓師生

虛驚一場… 南加大「詐」彈威脅 急撤三大樓師生
南加大遭炸彈威脅 三大樓師生撤離 還好虛驚一場

南加大遭炸彈威脅 三大樓師生撤離 還好虛驚一場

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

救急 許家印公子降價賣豪宅

2021-12-05 02:20
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？