聖誕節日曆倒數計時在南海岸廣場

🎄慶祝聖誕節 的樂趣🎄

歐美有聖誕節前倒數24 天有個有趣神奇的習俗，就是聖誕倒數日曆，把每一天做成一個格子每個格子裡有一件神秘的禮品，每天開一個格子來看得到什麼樣的驚喜！

South Coast Plaza 各精品店推出種種預先包裝的倒數日曆，日曆中的節日禮物包括來自Kiehl’s 和 Jo Malone London 的美容和香水禮物，來自 Sugarfina 的甜點。 對於那些想要填滿自己的倒計時盒子的人來說，Pottery Barn 有一個從內部照亮的冬季版本。現在快去選購給自己和親友一個驚喜！







🎄Diptyque 迪普蒂克

Diptyque 的聖誕倒數日曆設計為一個好奇心櫃，包含 25 種香味珍品，各種尺寸的新限量版驚喜。 盒子非常漂亮，可以在假期結束後很長時間內保留或重新利用。







🎄Sugarfina舒格菲娜

聖誕工廠倒數日曆是來自Sugarfina 的冬青快樂品嚐系列，其中包括每天四件暢銷糖，如黑巧克力海鹽焦糖、桃貝里尼、西瓜片、生日蛋糕焦糖、天堂般的酸味和新的款待，還有節日禮物、快樂漿果 、聖誕老人甜甜圈、克萊門汀熊、小草莓和更多美味。







🎄Jo Malone London 喬·馬龍倫敦

恆星風格倒計時。 時尚 奢華的 Jo Malone London 聖誕倒數日曆包含一系列閃亮的微型香水和一支 30 毫升的古龍水。 門後是烏木和佛手柑古龍水、黑莓和海灣身體乳霜和牡丹和腮紅麂皮身體和洗手液，其中包括許多最受歡迎的香味。







🎄Kiehl’s since 1851科顏氏1851年

法國藝術家Marylou Faure將紐約市 變成一個點綴著獨特人物的異想天開的夢境，Kiehl’s 推出限量版假日降臨節聖誕倒數日曆，慶祝 170 年的社區精神。日曆包含 24 種旅行裝的頭髮、皮膚和身體護理最愛，包括視黃醇皮膚更新每日微劑量精華素。







🎄Williams Sonoma

Williams Sonoma薄荷樹皮的狂熱粉絲有新的歡欣鼓舞的理由和一個完美的藉口，可以在連續 24 天每天沉迷於這種著名的糖果的同時享受樂趣。 該公司的傳說是，一百萬磅的吉塔德半甜巧克力和奶油白巧克力撒上 65,000 磅碎薄荷塊來製作這種甜點。 日曆包含六個這些人物：聖誕樹、聖誕老人、玩具士兵和雪人。







🎄Anthropologie

Anthropologie 獨家推出的限量版 George & Viv 24 Days of Beauty 聖誕倒數日曆包括加拿大 藝術家 Emily Taylor 的插圖和來自 Mario Badescu、Sunday Riley、Peter Roth 和 Caudalie 等人的 24 個優質樣品。







🎄Paper Source

通過在這個假日村移動小車的聖誕倒數日曆，每天去兜風。 它具有互動性，非常適合讓小家庭成員參與倒計時。











🎄L’Occitane En Provence

精典的聖誕倒數日曆包含24 款最受歡迎的L'Occitane 沐浴、身體和頭髮產品，其中包括馬鞭草、櫻花、乳木果油等香味，以及令人夢寐以求的產品，如蠟菊隔夜重置精華油。







🎄Swarovski 施華洛世奇

每年都備受收藏家期待的奢華施華洛世奇年度版降臨節日曆配有 25 種裝飾品，其中 12 種設計是日曆獨有的。 用隱藏在每扇門後的驚喜水晶紀念品來裝飾您的聖誕樹或裝飾架，開啟新的傳統。







🎄Sephora絲芙蘭

非常適合喜歡嘗試美容產品的人，它的聖誕倒數日曆在 24 個可重複使用的盒子中包含絲芙蘭系列化妝品、護膚品、沐浴露和配飾。 禮品包括：一個全尺寸面膜、一個眼罩、外帶唇線筆、唇彩、三個迷你指甲油和兩個全尺寸眼影，還有更多。可在 South Coast Plaza 的兩個絲芙蘭門店購買。







🎄Pottery Barn

用電池供電從內部照亮，閃閃發光的紙板房子的窗戶在 Pottery Barn 的降臨節日曆中發光。 在這個度假村的每個房子裡放一張便條或小禮物，讓它成為你自己獨特的創作。







🎄Origins

Origins 將其聖誕倒數日曆稱為本季最史詩般的系列，包括12種護膚品初學者和專業人士必備的皮膚和身體護理產品。 該套裝的亮點包括 Origins Mega-Mushroom 產品的 GinZing 和 Andrew Weil 博士、最暢銷的木炭面膜、粉絲最喜歡的泡沫潔面乳和 #1 舒緩護理乳液。 善待自己或將它送給想要容光煥發的假日肌膚的人。溫馨提示：每隔一天打開一個盒子，或者從 12 月 13 日開始（如果你能等那麼久）。



