理信財務法律事務所 幫助減免債務修復信用

位於羅斯密市的理信財務法律事務所（ Longer International），疫情 期間幫助減免債務修復信用。

該事務所表示，他們專精談判減免個人信用卡債，公司欠債，醫療欠債，銀行貸款 ，官司欠債，賭債及房屋汽車被拍賣後的欠債。破產 減債，為你省錢可高達50至100%。並可停止電話及書信追討，薪資扣押和帳號凍結等。

該事務所也辨理信用修復，如信用被盜，清除錯誤，不準確不完整的紀錄，幫助建立信用及減債，破產後的信用重建，加註良好紀錄，提高信用分數及額度。

該法律事務所也可幫助避免法拍，將房屋短售或將房屋產權歸還給銀行保護信用。修改貸款談判降利息，降本金，降月付額，延長付款年限及協商債務延緩計劃，避免法拍。

他們也研發資金整合系統，無需改變生活方式，也無需做重新貸款，就可以將30年的貸款在8至11年還清。資金整合系統包括以下三個部份：現有房屋貸款；房屋淨值信用額帳戶；與資金整合系統利，用房屋淨值信用額帳戶作為其運作工具。

查詢詳情或免費評估可電626 - 310 - 0852，地址3733, Rosemead Blvd., #201, Rosemead, Ca 。