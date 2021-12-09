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Brasada Estates 全新豪宅社區 周六活動歡迎參加

【洛杉磯訊 】

本周六( 11 日)下午 3點至 6點， 帶全家人前往Brasada Estates 新建豪宅社區，參加有趣的節日慶祝活動，還可參觀全新豪華氣派的樣品屋。活動包括點燈儀式，與聖誕老人合影，兒童節日工藝品，還有熱可可及茶點。

這個宏偉的社區坐落在聖迪瑪斯 (San Dimas) 的美麗山谷和綠樹成蔭的峽谷之上，廣闊的全景可俯瞰洛杉磯市中心的城市燈光。華麗壯美的泛歐雄偉建築設計，獲得 2021 年 SoCal MAME 獎最佳建築系列，一層和兩層住宅設計提供 4 至 6 間臥室、4 至 6.5 間浴室、3 車位車庫大約 4,476 至 6,261 呎的室內面積。每棟房屋擁有充裕的優雅生活空間，包括庭院、宏偉的門廳、超大房間和娛樂室，以及正式餐廳、早餐區和雙步入式食品儲藏室、及烹飪廚房等不同設計；還有多個帶頂棚的優雅室內外娛樂空間，每個豪宅都配有樓下的主人套房，售價從 260 萬美元起。

他們提供大量個性化選項，例如第二間廚房、擴展的大房間、額外的臥室或書房、泳池浴室和葡萄酒儲藏室。所有功能都經過精心設計，以實現奢華和舒適，並貫穿始終的能源效率。

每棟房屋外觀都有無數的顏色和豐富紋理細節。由建築師 Danielian Associates 設計，由 Kovach Marketing 負責營銷。房主協會將提供社區維護以及具有 24 小時門禁保安的警衛室。

本週六的活動地址在 1580 Brasada Lane, San Dimas, CA 91773，距離 210 號和 57 號高速公路交界處約 5 分鐘路程，可至 www.BrasadaEstates.com 上的興趣列表中註冊以接收最新信息，亦可電 833- BRASADA 或發送電子郵件至 [email protected]，並在 Facebook 和 Instagram @brasadaestates 上關注。可以與經紀人合作，並聯繫銷售代表了解更多詳情。

Grandway Residential 是Grandway Group 的開發部門，該公司以建造精美住宅而聞名，這些住宅遍布南加州。對優質住宅建築的承諾自然會延續到公司的新住宅社區，包括Brasada Estates。Grandway Residential 以成為美國住宅建築傳統的一部分而自豪。

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