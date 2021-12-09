改變使用時段 可為更美好未來節省能源

我們生活在一個不斷推薦節能的世界。無論是手機 上告訴我們少洗澡的廣告，還是電視上告訴我們關燈的廣告，我們都收到了許多簡短而甜蜜的口號，提醒我們付出額外的努力，來保護我們的資源。

然而，亞太裔美國人 (APA) 社區經常被忽視、並被排除在這場保護對話之外。現在不僅是讓更多亞太裔的聲音出現在環境工作的桌面上的時候，而且是提升和突出亞太裔價值、作為本質上與環保主義和保護模範的時候了。

我們的共享能源：與環保主義強烈一致、亞太裔價值觀的一個例子，是集體主義，一種強調集體目標和優先事項、而不是個人關注的心態。當數以百萬計的人響應改變能源使用的呼籲時，這個例子就得到了很好的證明，例如在白天操作主要電器，以利用我們豐富的太陽能生產。

該如何使用更清潔的能源？每個人都可以對他們的日常生活做一些小的改變，以幫助為加州 創造一個大的改變，這就像改變使用能源的時間一樣簡單。太平洋電力瓦斯公表示，加州能源升級計劃鼓勵居民，從下午 4時到晚上9時減少能源使用，以成就更清潔的加州。你可以通過以下方式優化清潔能源的使用：

（一） 整夜為你的設備充電。在你入睡前記得插入手機時，你可以使用風力為你的設備充電一夜，而不是在高峰時段充電。（二） 設定慢燉鍋，在你出門上班之前開啟慢燉鍋，這樣你就可以在回家時聞到用清潔能源製成的即食餐點的味道。（三） 預裝洗碗機。晚飯後裝入洗碗機，但在早上打開它——你的髒盤子會利用更清淨的能源在晚餐時間之前變乾淨。（四） 切斷電源，從下午 4 時到晚上9時關閉和拔下你的設備插頭，以確保你使用更清潔的能源。

從 2021 年 11 月開始，洛杉磯 縣的部分地區將開始過渡到按使用時段收費 (TOU) 費率計劃。根據新的 TOU 計劃，鼓勵居民在下午 4 時 至晚上 9 時之間節約用電（高峰時間可能因費率和/或能源供應商而異）。白天清潔能源的可用性為加州人提供了一個機會，可以考慮在日常生活中的用電方式和用電時間。

要瞭解有關洛杉磯居民如何與加州其他地區團結起來，以實現該州的清潔能源目標和保護環境的更多資訊，可訪問www.energyupgradeca.org。