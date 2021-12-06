KIA TELLURIDE榮獲2022年《人車誌》十大佳車榜單

Kia Telluride入選2022年《人車誌》十大好車榜，該榜旨在選拔出市場上最好的汽車 、卡車和SUV 。Telluride是Kia有史以來最大的SUV，以令人印象深刻的設計、優質的內飾和精緻的乘坐體驗，來獲得行業領先汽車刊物《人車誌》十佳車這一享有盛名的榮譽。

Telluride與其他67輛汽車（汽車、卡車、SUV和廂式貨車）同台競技，最終在十佳車的榜單上獲得一席之地。專家評委根據性價比、汽車性能和駕駛觀感選出獲勝者。其中包括了基本價格低於90,000美元的全新或有明顯升級的車輛，以及去年的獲獎者。

年初至今，Telluride的銷量增長了39%，部分原因是受到《人車誌》十佳車等行業獎項的推動。

Kia美國和Kia北美總裁兼法人Sean Yoon表示，Telluride上市第一年就贏得了最多獎項，贏得了業內最受尊敬的評價和讚譽，很榮幸再次在《人車誌》的十佳車榜單中佔有一席之地，這證明Kia久經考驗的品質和世界一流的陣容。

《人車誌》主編Sharon Silke Carty表示，Kia Telluride仍然是市場上最受歡迎的SUV之一，是其細分市場中的首選，一款不會讓人失望的標誌性家用車。

2022年，Telluride有微小的設計改進、新的Kia徽章、稍微重新設計的散熱器格柵以及額外便利和安全功能。

Kia America總部位於加州爾灣 市，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA 的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。