免費線上靜心靜坐班 12/11開課

基礎靜心靜坐班12月11日起，免費在ZOOM網路視訊教學，協助民眾尋找一個寧靜的心靈，正接受報名。

靜坐班負責人表示，現代人在尋覓如何健康養生，使身心平衡的有效方法。 根據「人體能源危機報告」，全世界有超過半數的人面臨能量不足甚至到瀕臨用完的程度，也就是身、心、精神能量不能保持正面平衡、所以導致有很多慢性病的發生。譬如焦慮失眠 、腸胃功能不適、過敏 、免疫功能失調、無名背痛等等。再加上常為過去煩惱，為未來憂心，對當下又徬徨不已，有心無力，導致身體每況愈下。

該負責人表示，其實只要找到對的方法，就能快速有效的補充失去的能量。靜坐有益養生，但不知如何入手，所以天帝教涵靜書院免費教授「以自然為宗，無為為法」的靜坐法門，大家隨時隨地都可以藉由靜心靜坐，在忙碌生活中找回片刻屬於自己的寧靜世界。

自12月11日起連續2週，每星期六下午 2時至5時，免費開班傳授基礎靜心靜坐班課程。 報名電話626-571-5983 ，報名後提供ZOOM網路視訊資訊。

地址9200 Glendon Way Rosemead ，網址www.louc.org，電子郵件[email protected]。