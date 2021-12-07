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GMCC萬通貸款 提供租賃屋特別計劃

【洛杉磯訊】

GMCC （General Mortgage Capital Corporation）萬通貸款，住宅貸款業務擴展至全美七個州 ，有加州、俄勒岡州、亞利桑那州、德州、費吉尼亞洲、新澤西州、科羅拉多州等；德州分行休士頓和奧斯丁兩大城市開業在即，奧斯丁分行正在籌備，其他州的業務擴展也在進行中。

GMCC 萬通貸款在全美26個州提供租賃屋貸款特別計劃。他們使用現金流分析，貸款人無需提供工作單位證明，不用提交納稅報表，更不查收入。 但是貸款人需要提供租賃屋的租金收入（可以為負）1 至4 單位租賃屋，5單位以上另行申請。

GMCC萬通貸款是一間直接放款銀行 (Direct Lender) ，內部審批放款，20萬至500萬，最高可達1000萬。2005年成立於北加州，目前擁有9家分行遍布南、北加州，以及400多位經驗豐富、有執照的貸款顧問。該公司擁有專業高效的運作團隊，靈活多樣的貸款方案，房利美及房地美核準直接賣家，與近百家貸款投資機構合作，包括Redwood合作貸款銀行 (全美僅約30家貸款機構具有此資格)， 無論用Fannie Mae標準DU (Desktop Underwriter) 審批或其他標準審核，GMCC都可內部審批放款，提供每一位客戶專業的服務及優惠的貸款方案。

GMCC萬通貸款精心創建的貸款平台，有數百種貸款項目，對應每位客戶貸款需求及條件，量身定製貸款方案。不論是買房、重貸、投資，都能夠客製合適方案。

無論有任何貸款的疑問，都可去電1-866-462-2929 或上網www.gmccloan.com查詢。東區分行地址17700 Castleton St ,Ste # 488, City of Industry, CA ；聖蓋博分行地址130 S. Mission Dr.# 6, San Gabriel, CA ；爾灣分行地址9960 Research Drive, Irvine, CA 。聖地牙哥分行地址5405 Morehouse Dr., Ste#245, San Diego。

貸款 加州 德州

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