大舎私厨 推冬令進補 另人氣佳餚$10.95起

大舎私厨推冬令進補臺式特色美食 ，羊肉爐，燒酒鷄鍋，麻油鷄鍋，砂鍋魚頭等，每天限量供應，最好提前一天預訂。另有人氣佳肴10.95元起。

大舎私厨專精道地台菜，受歡迎的家庭合菜39.50元，可搭配A+B+C 組合。A組餐有：鷄捲，菜脯蛋，麻辣豆腐或紅燒豆腐，香菇腐竹白菜，塔香茄子，乾扁四季豆，韭菜乾絲，香菇豆包。B組餐有：蝦仁豆腐或蒜苗油豆腐，蔥爆或黑椒牛肉，扁魚白菜，綠竹筍肉絲或香干肉絲，宜蘭燻炒蒜苗或高麗菜，梅菜或筍乾焢肉，鹽酥雞排，爆炒豬肝，酸菜肥腸。C組餐有：芹菜魷魚，紅燒蘿蔔蹄膀煲，麻油腰肝，排骨酥封，椒鹽或糖醋或豉汁排骨，三杯雙味，五更腸旺/麻辣臭豆腐，白斬雞或燻鴨半隻，清蒸、香煎、 豆豉， 豆瓣，鱈魚，鱸魚，無刺虱目魚肚等。

大舎私厨還推出新菜單：路邊攤豬血糕，蝦捲/蚵仔捲，五味魚仔透抽，脆皮香烹蝦，客家小炒，小炒松阪肉，岡山小炒羊，香菇栗子燒雞，豬肝粥等。

訂位或外賣電話626-780-3223 ，626-780-9987，地址18025 Gale Ave, City of Industry （Home Depot 廣場）週二公休。