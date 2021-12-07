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新年度假去哪？世紀旅遊帶你5天遊覽及跨年

【洛杉磯訊】
羚羊彩穴
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隨著聖誕和新年假期的臨近， 越來越多的人已籌備自己的假期了，想去國家公園及旅遊勝地欣賞大自然的美麗風光，順道在賭城拉斯維加斯慶祝2022年的到來嗎？

雖然不少人擔心仍處在疫情期間、乘坐飛機度假不安全，但也有人迫切的希望去一些自然風光好的景區散散心，把一年多沒有出門的壓抑心情釋放一下，同時也想感受一下久違了的都市熱鬧歡樂。

位於巴沙迪那市的世紀旅遊公司，特別在今年新年期間，準備了一次完善的巴士度假旅行，讓旅客在保持防疫安全的同時，可以舒心暢快的歡度新年，可以讓親朋好友一起親近相聚。

12月28日出發的「西南小巨環國家公園及拉斯維加斯狂歡跨年」5日遊，不但在行程上安排了遊覽哈瓦蘇湖、倫敦橋、 拉芙林、大峽谷國家公園、馬蹄灣、佩吉市、羚羊彩穴（見圖）、錫安國家公園、布萊斯峽谷公園；更是獨家安排在12月30日和12月31日，連住拉斯維加斯大道2晚4星級酒店，在12月31日可以盡情的享受賭城跨年的歡樂氣氛，璀璨的煙花和熱鬧的演出、以及各頂級酒店的新年慶祝活動，都會讓你終生難忘。

該公司表示，此次行程全程保證使用豪華空調旅遊大巴士，每天巴士消毒，保證車上客人的座位安全間距，採用的4個晚上都是高品質酒店，優秀的導遊講解，讓旅客一邊欣賞沿途美麗的風景，也獲得豐富的地理人文知識。

跨年5天團特惠團推出：四人一房每人749.99元；三人一房每人839.99元； 雙人一房每人1019.99元 ；單人房每人1639.99元 。費用包含：4晚酒店住宿+豪華空調大巴+優秀導遊講解+全部景點門票。

報名電話626-666-6999 ，他們接受信用卡付款，或可直接他們官網在線報名 www.grandcenturycruises.com 。世紀遊輪旅遊公司地址2956 E Colorado Blvd. Ste120 Pasadena CA。

賭城 疫情 信用卡

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