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加州出台SB9住房新法 對業主意味著什麼？

【洛杉磯訊】

加州州長紐森簽署並通過了兩項住房法案， 結束了全加州多數社區的傳統單戶分區規劃限制。州參議院第9和10號法案（SB9，SB10）將於2022年1月1日起正式生效，新法案將給未來加州地產帶來巨大影響。

南加州出庭律師、亞凱迪亞市副市長鄭博仁，在加州首府沙加緬度參加會議時，就同加州上千個城市的市長及市議員，針對SB9和SB10法案提出反對，認為新法案將剝奪地方政府的管制權，并使加州各地因大規模房屋擴建，而陷入管理混亂。

鄭博仁還指出，SB9法案無法根本解決目前加州各地面臨的遊民危機，加州的遊民人數過去十年爆炸性增長，政府應更關注藥物濫用及精神健康等促成原因。另外，新法案還將導致房屋密度激增，人口交通變得擁擠，社區治安也將受到影響。

參議院第九法案（SB9）是最新的兩項新通過的法案中，爭議最大的一項。 這個法案將允許業主將一個單戶住宅分成兩個地塊，並且可以在第二個地塊上增建第二棟房產，或者將他們的地塊分成兩塊並在每個地塊上建造復式建築。最後一個可做的選擇、是在目前僅限於建造單戶住宅的地塊上，建造四個住房單元，且地方政府難有權限阻止。

新法案將標志著對當前政策進行改變，目前的政策僅允許在單戶地塊上建造兩個大單元：一個獨立房和一個附屬單元，以及一個不超過500呎的附屬小單元。

根據新法案，加州的市和縣將被要求批准符合特定規模、與設計標準的房屋開發提案。此外，地方政府官員只有在發現擬議項目會對「公共健康和安全或物理環境」產生「特定的不利影響」，並且沒有可行且令人滿意的緩解方案時，才能拒絕開發申請。

SB9和SB10法案中爭議較大的第9號法案，引發民眾對其對普通房主潛在影響的擔憂。開發商無需為這些地塊的基礎設施改善支付任何費用。該法案的通過，將允許業主可以建造復式住宅，或將住宅劃分為兩個或更多地塊，並在每個地塊上建造總共四到六個單元。該法案或將導致取消全州多數社區的獨戶住宅區劃。

鄭律師表示，在建築成本幾乎接近平均每平方英尺300美元的當下，許多家庭根本無法承擔開發自己的地塊。這可能會為大型開發商和房地產投資信托公司等，開出比加州家庭買房更高的價格讓路。此外，鄭博仁還表示，該法案缺乏對三年最低居住要求的執行，因為該修正案只要求簽署一份「意向」文件。更多相關諮詢，可聯絡鄭博仁聯合律師事務所華語服務部門626-570-8888，或發郵件至華語團隊[email protected]

加州 參議院 亞凱迪亞

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