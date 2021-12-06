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實用傢俱酬賓特價 護背健康床墊50%off

【洛杉磯訊】

疫情尚未清零，注意健康及免疫力依然重要。睡的好免疫力就會好，洛城老店「實用傢俱Kindly Furniture」專營有機無毒椰棕護背健康床墊，最近大船入港，新貨到達，現正舉辦酬賓特價：凡採購台灣護背床墊一律50% off。

睡不好抵抗力差，不利抗疫。腰酸背痛？可能是床墊有問題。實用傢俱30年工廠直銷專營護背健康床墊，年底新貨剛到清倉大優惠，護背健康床墊半價優惠，世是佳節送禮的貼心禮物。

實用傢俱表示，好的床墊不但可以保護脊椎並可以改善頸部及腰部的不適。他們提供三種優質床墊，保護脊椎健康，滿足不同客人的需求。

首先是熱賣產品台灣護背健康床墊，採用純天然不加膠水、化學添加物，無毒的椰棕與高碳鋼彈簧及萬能網的特殊立體結構，能保護脊椎並頸部及腰部的不適、因應而改善現代生活緊張睡不好免疫力下降。床墊的支撐不好就容易有諸多酸痛問題。台灣護背床墊有平整的支撐性，可平衡人體睡覺時的壓力，經久耐用不下陷，免除軟床墊過度彎曲所造成的腰酸背痛。

第二種是獨立彈簧護背床墊，採用純天然不加膠水及任何化學添加物，無毒的椰棕與台灣高碳鋼獨立彈簧結構，可隨人體曲線調整，保護脊椎；永不下陷，皆採用有機棉透氣舒適。

第三種床墊是硬板床墊，採用100%實木無空隙結構，無任何嗆鼻化學原料，採用高密度海綿墊及天然乳膠，可依個人對於床墊的軟硬度需求及喜愛訂做。外層為防火棉床墊永不凹陷、破裂。是減緩腰酸背痛困擾的優良選擇。

實用傢俱現己正常營業，歡迎參觀選購，電話626-614-0259，手機626-632-5066。地址8951 Valley Blvd. Rosemead CA。

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