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新加坡惠華萬應止痛膏和梁介福斧標驅風油上市

【洛杉磯訊】
新加坡惠華萬應止痛膏和梁介福斧標驅風油，是許多人居家旅行的必備藥品。
新加坡惠華萬應止痛膏和梁介福斧標驅風油，是許多人居家旅行的必備藥品。

美加總代理美國蘇氏藥業表示，新加坡惠華萬應止痛膏、和梁介福斧標驅風油，是許多人居家旅行的必備藥品。

成立於1979年的美國蘇氏藥業表示，新加坡惠華藥店於1950年成立，研發惠華萬應止痛膏，是由始創人羅永才一個概念開始：痛楚可以用簡單外塗的方式，來有效減輕和舒緩；繼由長子羅鈞源研發，這就是惠華藥店的第一個產品，於1970年「惠華萬應止痛膏」正式推出市場。

惠華萬應止痛膏（70g+10g) 特強配方，增強了傳統萬應止痛膏的功效，除保留傳統功效外，有效對抗肩胛勞損，改善腰背僵硬，對付關節痛，舒緩肌肉疲勞、除風祛濕，更能緩解外感風寒引致的偏頭痛、鼻塞及舒緩蚊叮蟲咬，舟車暈浪等不適。新加坡惠華萬應止痛膏品質有保証，功效卓越，現已全美上市。

除了萬應止痛膏，蘇氏藥業也代理行銷：梁介福斧標驅風油 （56mL)。此驅風油可以有效舒緩傷風鼻塞、蚊叮蟲咬、頭痛肚痛、暑熱不適、舟車暈浪、肌肉酸痛及跌打扭傷。

如有任何查詢，歡迎去電全美總代理美國蘇氏藥業公司，免費專線1-888-221-3496，或上網 www.solsticemed.com。

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