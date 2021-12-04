Space fitness健身好去處

Space fitness bar 成立於2018年，是羅蘭岡一家集舞蹈培訓及健身 相結合的綜合會館。以專業的師資團隊、種類齊全的課程、以及優良的環境，目前已有八百餘會員。

Space的舞蹈課程有力量爵士舞、鋼管舞、街舞、Kpop、肚皮舞、芭蕾 舞、中國舞及拉丁舞培訓。健身類課程包含了傳統瑜伽、流瑜伽、空中瑜伽、熱瑜伽，以及減脂塑型類課程Zumba和維秘天使 塑型訓練。

鋼管舞及力量爵士舞是Space fitness bar 的金牌課程，教練Vivian曾被多家媒體邀請拍攝及講解專業鋼管舞課程。鋼管舞綜合了舞蹈和管上技巧，結合有氧和無氧訓練，能夠提升氣質，提拔身姿，也是一項有效的集趣味性和塑形相結合的運動。

Space爵士舞是充滿動感的多元化節奏型舞蹈，老師利用創新的教學模式，讓零基礎學員能夠在短時間內迅速提升舞技。

Space街舞也是目前非常流行的舞種之一。聘請了在中國「這就是街舞」中參加表演拍攝Red house的老師，進行成人及兒童的街舞教學。Space 肚皮舞是較為女性的舞蹈，近些年，也作為一種受女士喜愛的減肥方式。

Space fitness bar一周七天，每天早上和晚上都有課程，月卡130元就可以任意選擇課程。詳情洽626-678-6442。