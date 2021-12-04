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洛杉磯西來大學2022年春季恢復正常上課

【洛杉磯訊】

鑒於美國特別是洛杉磯地區疾情已得到較好控制，洛杉磯西來大學準備在明年春季全面恢復正常（線下）上課，所有教職員工，也到辦公室正常上班。春季班訂1月18日開學，歡迎申請、報名。

 西來大學表示，該校並積極、細緻、全面地做好各種防疫工作，確保師生、員工的健康和安全。 歡迎有興趣的各界人士，到校諮詢或參觀。

西來大學是一所現代化，標準的美國私立大學，位於洛杉磯Rosemead市，創校30年，融合東西文化優點， 小而精緻；美國西部大學聯盟（WASC）認證，提供學士、碩士，博士及證書課程，包括工商管理STEM學科 。提供國際學生I-20的西來大學，受到國際學生青睞的主因包括：優惠學費，小班制，高品質的教學，豐厚的獎助學金，方便安全的宿舍，環境清幽的校園。

西來大學設有工商管理系(學士、碩士、碩士後)，心理學系(學士、碩士)， 宗教系(碩士、博士)，佛教宗教/佈道師(Chaplaincy)系(碩士、博士)， 英語系(學士、ESL、 英文教師證書)， 人文與通識教育（GE）系(學士， 通識（GE）課程。

該校工商管理系重點培養面向社會、面向市場、面向未來所需的各種工商管理專業人才。大學部設有會計學、市場學、電腦資訊技術、國際商務等專業；工商管理碩士有數據分析、電腦資訊技術、國際金融、國際商務、及非營利組織管理等專業。Post-MBA 碩士後招有管理、或相關專業碩士學位的學生。

西來大學語言系的ESL課程特別是針對亞洲地區學生，結合美國當今語言發展的潮流，進行聽、說、讀、寫全方位的專業培訓，迅速提高個人的英文水準。

西來大學的聯繫電話：855-468-9378，傳真：(626）571─1413， 電子郵件： [email protected]，網址：www.uwest.edu，地址：1409 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770。

洛杉磯 教宗 教育

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