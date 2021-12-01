名牌禮品創意系列 高貴不貴

佳節己近，南海岸廣場精選的禮品創意系列，高貴不貴，皆大歡喜。無論是「小東西」禮物，還是送給總是說「我不需要任何東西」的家人，還是一件有趣的聖誕襪填充禮物，並勾選您的清單。

🎄甜蜜的家

總是有禮物讓家變得更舒適更迷人。從極其柔軟的觸感、高檔的香味或隨處可見的家居裝飾品，這組禮物創意適合辦公室同事、朋友或愛人。家是一個奢華的避難所。

CB2

CB2的Reed Scent擴香器禮盒裝別緻簡約，有多種高檔香水可供選擇，包括此處所見的Oak + Grapefruit。該套裝包括手工澆注的香油、一個黃銅精油槽，每次使用都會產生可愛的銅綠，及一套蘆葦，讓家中充滿香味。







UGG

在寒冷的冬夜舒適地玩耍需的UGG的Duffield Throw II。有多種顏色和印花選擇，包括以下展示的Stormy Grey Panther，容易打理穿搭配任何主題。







Z Gallerie

當言語不夠表達謝意時，用Z Gallerie的Love雪球說出來。用LED燈投射在玻璃球內閃閃發光的金色手上寫著「我愛你」的ASL標誌，散發溫暖的光芒。







🎄遊戲時間

有什麼比孩子打開喜歡的禮物時的笑容更好的？

Pottery Barn Kids

Pottery Barn Kids的Santa Baby Gift Bundle既柔軟又甜美，結合了傳家寶嬰兒毯，可搭配帽子和短靴套裝來個性化。







Crate and Barrel Home

對喜歡練習pas de bourrée的孩子，Crate and Barrel Home Store的紅磨坊芭蕾 舞老鼠玩偶套百寶箱包括一隻可以穿上三件迷人的芭蕾舞裙可愛的老鼠，全部裝在優雅手提箱中。







Anthropologie

假期是保持或開始新的棋盤遊戲傳統的好時機，包括跳棋等經典遊戲。色彩鮮豔的大理石為Anthropologie的Colorplay 中國跳棋遊戲增添了樂趣。







🎄佳節甜點

聖誕佳節沒有甜蜜的東西就不算完整。巧克力、軟糖或特殊主題盒子中的各種糖果組合都是甜蜜的選擇。







Läderach Chocolatier Suisse

Läderach是南海岸廣場的新成員，充滿甜蜜的樂趣，是一家瑞士優質巧克力製造商，提供獨家配方新鮮製作的美味巧克力。這款聖誕樹榛子牛奶 充滿了來自意大利皮埃蒙特地區的焦糖榛子。







Williams Sonoma

經典糖果的粉絲看過來。Williams Sonoma薄荷樹皮糖是節日糖果的傳奇。這款薄荷樹皮糖有三種口味：原薄荷樹皮、鹽漬薄荷樹皮和黑巧克力薄荷樹皮收藏在堆疊的收藏罐中。







Sugarfina

搖晃這個Sugarfina 8件裝糖果便當盒，看著雪花漂浮在封面上的雪球中。裡面有八個方格，裡面裝滿了經典的暢銷書和最新的時令糖果：香檳熊、冬季漿果閃耀汽水、濃縮咖啡 馬提尼、快​​樂漿果、蔓越莓雞尾酒熊、節日禮物、黑巧克力海鹽焦糖和波光粼粼的玫瑰熊。







🎄給現代好男人的禮物

每個年齡段的男人都特別難買禮物。

南海岸廣場精心挑選這些價格合理的禮物點子：

Scotch & Soda

如果他的風格趨向於休閒和休閒，這雙來自Scotch & Soda的條紋或幾何圖案的棉襪將為他的衣櫥增添活力。







Lacoste

想不到吧！水桶帽是本季令人驚喜必備。這款男女通用的精典鱷魚棉質漁夫帽採用耐用的斜紋棉布製成，正面飾有該公司1927年的複古刺繡徽章，側面飾有標誌性的綠色鱷魚。







Fossil

當需要一些堅固耐用的東西時，Fossil的布朗森計時碼表棕色生態皮革手錶是一個簡單的選擇。這款腕錶在44毫米Bronson錶殼和皮革錶帶中配備石英計時機芯。







AllSaints

在涼爽的冬日和夜晚，AllSaints 100%羊毛Ash Wool圍巾採用經典的紅黑格子，帶有流蘇邊緣，並包括一個標誌性的皮革貼片。









Tumi

如果他更喜歡清新、綠色和木質的香味，Tumi的最新款香水Awaken會找到所有合適的香調：佛手柑、葡萄柚、冷杉針和雪松。這是一種旨在提神的組合，裝在一個帶有獨特頂蓋的玻璃瓶中。







🎄體貼周到的想法

專為喜歡從頭到腳有設計師標誌的光芒、喚起水療日感覺的美容產品的人而設計。

Kate Spade New York

使用Kate Spade New York設計的這款兼具時尚和實用的保護套，讓AirPods和鑰匙觸手可及。兩種顏色可選，包括這裡看到的黑色，每個錶殼都印有Kate Spade標誌。







Coach

在Coach的拖鞋中讓雙腳保持溫暖和舒適，採用象牙色羊毛皮鞋面和塗層帆布徽標鞋床，有全尺寸可供選擇。







Tory Burch

Tory Burch以復古的滑雪 後風格為靈感設計了Merino Fair Isle系列。在Dark Roast Mountain中選擇俏皮的帽子或手套，裝飾有像牙圖案和設計師的標誌。







Fresh

保持雙唇柔軟和滋潤需要Fresh護理三寶。標誌性的先進護理潤唇膏和一對注入防曬霜的粉紅色潤唇膏，都包裝在可愛的禮品盒中。







Aveda

在本季最好的美容合作之一中，Aveda與設計師Phillip Lim合作，以自然奇觀為靈感打造了一系列獨家產品。這些禮品套裝將奢華美髮產品與限量版發巾包裹或梳理梳相結合，盡顯熱帶度假風情。







Pandora

迪斯尼®和吊飾手鍊的粉絲們一定會喜歡Pandora推出的Disney x Pandora系列的最新款米老鼠和米妮禮物吊飾，採用純銀和紅色琺瑯製成。







🎄每個人都可以用的禮物！

並非所有的禮品卡都是一樣的。南海岸廣場禮卡是佳節禮品中的佼佼者。South Coast Plaza禮卡有任何面額，每張卡最高2,000元，可用於所有South Coast Plaza精品店和餐廳，以及Segerstrom藝術中心、South Coast Repertory和The Westin South Coast Plaza。

禮品卡可在所有禮賓櫃檯購買。接受Visa、Mastercard、Discover、美國運通、JCB、銀聯、現金、支票 和借記卡。